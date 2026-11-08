Nach zwei Niederlagen in Folge kehren die Edmonton Oilers zurück in die Erfolgsspur. Zu verdanken ist dies auch Superstar Leon Draisaitl.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat seine Topform einmal mehr nachgewiesen und die Edmonton Oilers nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander wieder zu einem Sieg in der NHL geführt. Beim 4:2 der Oilers über die Vancouver Canucks glänzte der 31-Jährige mit zwei Treffern und einer Vorlage.

Mit 16 Toren führt Draisaitl die Torjägerliste in der NHL gemeinsam mit Kirill Kaprizov (Minnesota Wild) an. Draisaitls Teamkollege Connor McDavid kam auf drei Assists und führt die Scorerwertung der Liga mit sagenhaften 47 Punkten aus 18 Spielen deutlich vor Draisaitl (34) an. Die Oilers sind in der Western Conference Zweiter.

NHL: Sturm unterliegt mit Minnesota knapp

Besser als die Oilers sind derzeit nur die Minnesota Wild um den deutschen Nationalspieler Nico Sturm. Gegen Tampa Bay Lightning musste das Topteam im Westen nun aber eine knappe Niederlage hinnehmen.

Minnesota verlor 3:4 nach Overtime – und das, obwohl die Mannschaft bis in die Schlussphase des dritten Drittels hinein noch 3:1 geführt hatte. Sturm blieb ohne Scorerpunkt.

Über einen Sieg konnte sich hingegen Tim Stützle freuen, der deutsche Profi steuerte zum 4:2 seiner Ottawa Senators gegen Utah Mammoth eine Vorlage bei.

Die restlichen deutschen NHL-Spieler im Einsatz mussten Niederlagen hinnehmen: Goalie Philipp Grubauer unterlag mit Seattle Kraken 3:4 gegen die New York Rangers, für die Detroit Red Wings um Moritz Seider gab es beim deutlichen 0:4 gegen Colorado Avalanche die dritte Pleite nacheinander.