Nationalspieler Tim Stützle beweist in der NHL Übersicht - und ist mit seinem Team erfolgreich.

Stützle hat mit einem starken Assist den Siegtreffer der Ottawa Senators vorbereitet. Beim 2:1-Erfolg des Teams aus Kanada in der NHL gegen die Buffalo Sabres legte der deutsche Nationalspieler im Schlussdrittel mit viel Übersicht für Michael Amadio auf – der Angreifer vollendete per Direktabnahme und Ottawa hatte das Spiel gedreht.

„Wir hatten heute Chancen für weitere Tore, aber wir haben einen wichtigen Sieg mitgenommen“, sagte Stützle: „Wir sind einfach drangeblieben und haben die ganze Partie einfach gespielt. Wir haben einen Weg gefunden.“

Mit 21 Punkten aus 17 Partien stehen die Senators auf Rang drei der Atlantic Division. Stützle selbst zählt mit nun 22 Scorerpunkten zu den erfolgreichsten Spielern der Liga.