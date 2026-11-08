Peterka setzt den Schlusspunkt: Boston siegt und siegt

Die Bruins stehen nach dem 13. Erfolg im 18. Saisonspiel an der Spitze der Atlantic Division.

Die Boston Bruins um Nationalstürmer John-Jason Peterka eilen in der NHL weiter von Sieg zu Sieg. Beim 4:1 über die Florida Panthers setzte der Eishockeyprofi aus München am Sonntag den Schlusspunkt, für das Team des früheren Bundestrainers Marco Sturm war es bereits der vierte Erfolg nacheinander.

Elias Lindholm (5.), Michael Eyssimont (7.) und Morgan Geekie (16.) stellten schon im ersten Drittel auf 3:0, Carter Verhaeghe (19.) verkürzte wenig später für den Stanley-Cup-Champion von 2024 und 2025. Peterka (24) war Anfang des Schlussdrittels erfolgreich (41.) und erzielte seinen fünften Saisontreffer.

Die Bruins stehen nach 18 Saisonspielen bei 13 Siegen und 27 Punkten. Boston führt die Atlantic Division an.