Das Team aus Saint Paul liefert sich in der Western Conference ein enges Rennen mit den Edmonton Oilers.

Minnesota Wild mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm gehört weiterhin zu den stärksten Teams der NHL. Gegen die San Jose Sharks gelang in der Nacht auf Samstag ein 4:1, Minnesota steht an der Spitze der Western Conference gleich vor den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl. Sturm erhielt gegen die Sharks gut zehn Minuten Eiszeit, blieb aber ohne Torbeteiligung. Teamkollege Kirill Kaprisow glänzte mit einem Tor und drei Assists.

Minnesota (27 Punkte) und Edmonton (25) sind die punktbesten Teams im Westen, den bislang einzigen direkten Vergleich entschieden die Oilers im Oktober für sich. Erst im Dezember treffen beide Mannschaften wieder aufeinander.