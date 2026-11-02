Siebtes Auswärtsspiel, siebter Erfolg: Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers bleiben auf der Erfolgswelle. Gegen die New York Rangers bereitet der deutsche Star zwei Treffer vor.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers bleiben in der Eishockey-Profiliga NHL eine Macht. Das 4:1 bei den New York Rangers war für die Kanadier der siebte Sieg im siebten Auswärtsspiel. Draisaitl trug zwei Vorlagen bei und baute seine persönliche Bilanz auf 28 Scorerpunkte in dieser Saison aus.

Ligaweit übertroffen ist der Kölner nur von seinem Mitspieler Connor McDavid (39), der die Oilers im Madison Square Garden nach 50 Sekunden in Führung schoss und das dritte Tor durch Evan Bouchard auflegte. Jener Bouchard steht nun bei 26 Scorern und ist ligaweit die Nummer drei.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind weiter in Torlaune Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind weiter in Torlaune © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Jim McIsaac

Draisaitl und Oilers führen NHL-West an

Mit 24 Punkten aus 15 Saisonspielen liegen die Oilers in der Western Conference ganz vorn. Einen Zähler dahinter stehen die Minnesota Wild mit Nationalspieler Nico Sturm, die bei den Washington Capitals 5:1 gewannen, Sturm bereitete das erste Tor der Gäste durch Quinn Hughes vor.

Tim Stützle und die gut gestarteten Ottawa Senators kassierten bei den Anaheim Ducks dagegen nach 3:0-Führung ein 3:6. Stützle, der bereits auf 21 Scorerpunkte in dieser Saison kommt, blieb diesmal ohne Torbeteiligung.