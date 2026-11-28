Auch im Duell mit Seattle und Philipp Grubauer gibt es eine Pleite. Der deutsche Goalie muss indes verletzt vom Eis.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben nach einem Leistungseinbruch im Schlussdrittel ihre Niederlagenserie in der NHL fortgesetzt.

Gegen die Seattle Kraken mit Nationaltorwart Philipp Grubauer verloren die Kanadier 2:4. Grubauer kehrte dabei nach der zweiten Drittelpause aufgrund einer Verletzung nicht auf das Eis zurück. Am Ende stand für Edmonton bereits die fünfte Niederlage in Folge. Die Oilers bleiben nach Punkten vorerst dennoch das zweitstärkste Team der Western Conference und die Nummer eins ihrer Pacific Division.

Gerade die schwache Quote im Powerplay sei „furchtbar“ gewesen, sagte Draisaitl, „ganz offensichtlich nicht unserem Standard entsprechend. Das müssen wir in den Griff bekommen.“ Für die Niederlagenserie gebe es Gründe, „so etwas ist immer besorgniserregend. Wir schlagen uns einfach selbst. Die andere Mannschaft macht nichts, was sie deutlich besser kann als wir. Die Scheibe springt einfach jedes Mal von unserem Schläger und landet in unserem Netz.“

Grubauer muss verletzt raus

Nach zwei Toren des Starduos Connor McDavid (25.) und Draisaitl (34.) waren die Oilers mit einer 2:1-Führung ins Schlussdrittel gegangen, gaben diese dann aber innerhalb von zwei Minuten her: Kaapo Kakko drehte das Spiel mit seinem Doppelschlag (53./55.), Vince Dunn (59.) traf später noch auf das leere Tor.

Grubauer stand in dieser Phase nicht mehr auf dem Eis, bei einer Kollision mit Oilers-Stürmer Colton Dach erlitt er nach Angaben der Kraken eine Oberkörper-Verletzung. Grubauer hatte 16 von 18 Schüssen abgewehrt, er wurde durch Joey Daccord ersetzt.

DEINE MEINUNG

Für Seattle setzt sich das jüngste Wechselspiel aus Siegen und Niederlagen damit fort, das Team liegt derzeit außerhalb der Playoff-Ränge. Punktbestes Team der Liga ist weiterhin Minnesota Wild, trotz einer 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Colorado Avalanche. Nationalspieler Nico Sturm kam bei Minnesota nicht zum Einsatz.