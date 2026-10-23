Der deutsche Nationalspieler bestätigt beim Sieg gegen Carolina seine Topform. Auch für die anderen Deutschen läuft es größtenteils gut.

Leon Draisaitl war kaum zu halten, sein kongenialer Partner Connor McDavid ebenfalls – und doch mussten die Edmonton Oilers bis ins Penaltyschießen, um den Meister Carolina Hurricanes zu besiegen. 6:5 nach Shootout hieß es am Ende einer denkwürdigen NHL-Partie, in welcher der deutsche Eishockeystar und McDavid jeweils fünf Scorerpunkte sammelten. Beide trafen zweimal und lieferten drei Assists.

Oilers bauen Siegesserie dank Draisaitl

Die Oilers, die nach zwei Finalteilnahmen in der jüngeren Vergangenheit in diesem Jahr endlich erstmals seit 1990 den Titel in der NHL gewinnen wollen, setzten damit ihren überzeugenden Saisonstart fort. Es war für das Team aus Kanada der dritte Sieg in Folge, verloren hat Edmonton in den ersten zehn Spielen der jungen Saison nur einmal. Draisaitl, der diesmal früh zum 1:0 und spät zum wichtigen 4:4 traf, hat daran mit starken Leistungen großen Anteil.

„Es läuft gerade. Es wird auch wieder Zeiten geben, wo es nicht so klappt, deshalb versuche ich nicht so viel, da reinzulesen“, sagte er mit Blick auf seine Topform. „Ich nehme die Tore, wenn sie kommen, und arbeite hart daran, wenn nicht.“

Peterka trifft, Stützle unterliegt

Ein Tor gelang in der Nacht auch John-Jason Peterka. Mit den ebenfalls gut gestarteten Boston Bruins, die vom ehemaligen Nationalspieler Marco Sturm gecoacht werden, feierte er einen 6:0-Kantersieg gegen die Nashville Predators. Torhüter Philipp Grubauer siegte mit Seattle Kraken 5:3 gegen Utah Mammoth, Moritz Seider bezwang mit den Detroit Red Wings die Vancouver Canucks mit 5:2.

Einzige Verlierer aus deutscher Sicht waren Nico Sturm und Tim Stützle: Dem 31 Jahre alten Sturm gelang zwar eine Vorlage, er musste sich mit den Minnesota Wild aber 1:2 den Calgary Flames geschlagen geben. Stützle verlor trotz eines eigenen Treffers mit 2:6 überraschend deutlich gegen die San Jose Sharks.