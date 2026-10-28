Während Nico Sturm einen Erfolg feiert, kassieren die anderen deutschen NHL-Spieler einen Rückschlag.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit Minnesota Wild in der NHL weiter auf Erfolgskurs. Der 31-Jährige und sein Team setzten sich mit 3:1 bei Utah Mammoth durch.

Mit einer Bilanz von nun neun Siegen und nur drei Niederlagen führt Minnesota die Western Conference mit 20 Punkten weiter an.

Nico Sturm (r.) und Minnesota führen die Tabelle im Westen an Nico Sturm (r.) und Minnesota führen die Tabelle im Westen an © picture alliance / AP Photo/SID/Tyler Tate

Dämpfer für Peterka und Stützle

John-Jason Peterka und Tim Stützle mussten derweil einen Dämpfer hinnehmen. Peterka verlor mit den Boston Bruins 1:2 gegen die Carolina Hurricanes. Chefcoach Marco Sturm zeigte sich im Anschluss dennoch mit der Leistung seines Teams insgesamt „zufrieden“. Carolina sei bei „kleinen Details“ ein bisschen besser als seine Mannschaft gewesen, erklärte der frühere Bundestrainer: „Abgesehen davon fand ich, dass wir ein ziemlich gutes Auswärtsspiel gezeigt haben.“

Boston mischt trotz der Pleite in der Eastern Conference auf Rang zwei mit 19 Punkten hinter Spitzenreiter Carolina (22) weiter oben mit. Auch Stützle musste sich mit den Ottawa Senators geschlagen geben. Die Kanadier unterlagen mit 1:4 bei den Vegas Golden Knights. Ottawa liegt derzeit auf Platz fünf im Osten.