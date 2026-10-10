Im Duell der deutschen Nationalspieler hat der Torwart das deutlich bessere Ende für sich.

Moritz Seider und die Detroit Red Wings tun sich zu Beginn der NHL-Season weiterhin schwer. Der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft verlor mit Detroit das Duell mit den Seattle Kraken um DEB-Goalie Philipp Grubauer mit 3:6, im vierten Spiel war es die dritte Niederlage.

Seattle feiert dritten Saisonsieg

Noch unter der Woche hatten die Red Wings mit dem ersten Saisonsieg gegen die Ottawa Senators Hoffnung geschöpft.

Seattle freute sich indes über den dritten Saisonsieg zum Auftakt einer Reihe von Auswärtsspielen, Grubauer half mit 37 abgewehrten Schüssen.

„So ein Spiel am Anfang einer längeren Auswärtsserie ist großartig“, sagte Grubauer: „Wir wissen, dass wir so gut spielen können, aber jetzt müssen wir das gegen ein paar harte Teams zeigen.“ Die Kraken spielen in den kommenden Tagen unter anderem bei den Washington Capitals, Tampa Bay Lightning und den Florida Panthers, die allesamt stark gestartet sind.