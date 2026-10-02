Torhüter Igor Schesterkin trifft für die New York Rangers gegen Tampa Bay Lightning - und sorgt damit für ein Novum.

Eishockey-Torhüter Igor Schesterkin hat in der NHL für einen historischen Treffer gesorgt. Der 30-Jährige traf beim ersten Saisonsieg seiner New York Rangers gegen Tampa Bay Lightning zum 5:1-Endstand – es war das erste Tor eines Goalies in der Historie des Klubs aus Manhattan.

„Ich hatte mir das schon lange im Kopf ausgemalt und dachte, ich würde auf eine besondere Art und Weise jubeln“, erklärte Schesterkin. Doch er habe nicht gesehen, wie der Puck die Linie überquerte und sei „deshalb etwas zurückhaltend“ gewesen.

Die Rangers feiern mit ihrem Torhüter Die Rangers feiern mit ihrem Torhüter © AFP/GETTY IMAGES/SID/BRUCE BENNETT

Schesterkin will nach historischem NHL-Treffer nachlegen

„Beim nächsten Mal reagiere ich hoffentlich gleich etwas emotionaler. Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch einmal ein Tor zu schießen. Denn das macht wirklich viel Spaß“, sagte der Russe.

In der 58. Minute hatte sich Schesterkin im Madison Square Garden beim Stand von 4:1 ein Herz gefasst: Er chippte mit seinem Schläger den von der hinteren Bande abgeprallten Puck in Richtung des leeren gegnerischen Gehäuses und traf.

„Das war ein unglaubliches Gefühl“

Da er den Puck nicht landen sah, realisierte Schesterkin erst aufgrund der Reaktion seiner Teamkollegen und des Publikums, was im soeben gelungen war. „Alle sind auf mich draufgesprungen. Das war ein unglaubliches Gefühl“, berichtete der Goalie, dem zudem noch 24 Paraden gelangen.

Schesterkin ist der insgesamt 18. Torhüter, der in einem NHL-Spiel selbst getroffen hat. Es war der 21. Goalie-Treffer in der Ligahistorie, 19 davon fielen in der regulären Saison.