Der Angreifer profitiert von einigen Verletzungen in Edmonton.

Eishockey-Nationalspieler Joshua Samanski erhält früher als gedacht die nächste Chance bei den Edmonton Oilers in der NHL. Aufgrund mehrerer schwerer Verletzungen holte der Klub von Leon Draisaitl den Angreifer zurück ins Aufgebot, nachdem der 24-Jährige unmittelbar vor dem Saisonstart ins Farmteam Bakersfield Condors aus der AHL geschickt worden war.

Oilers kämpfen mit Verletzungspech

Die Kanadier, die zum Auftakt der neuen Spielzeit beim 5:6 nach Verlängerung gegen die Vancouver Canucks einen ersten Dämpfer kassiert hatten, haben mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Die Oilers setzten am Donnerstag Angreifer Ryan Nugent-Hopkins auf die Verletztenliste (Injured Reserve), Stürmer Matt Savoie und Verteidiger Alec Regula auf die Langzeit-Verletztenliste (Long-Term Injured Reserve).

Am Freitag (4.00 Uhr MESZ) könnte Samanski somit zu seinem 30. NHL-Spiel kommen, es kommt zum direkten Wiedersehen mit den Canucks, diesmal in Vancouver. Der frühere Straubinger hatte sich Ende Januar einen Platz in der vierten Reihe erkämpft. Unter dem neuen Trainer Mike Babcock hatte er in der Vorbereitung aber einen schweren Stand.