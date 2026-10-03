"Erwarten uns sehr viel": So sieht Sturm deutschen Neuzugang

Neuzugang JJ Peterka trifft auch in seinem zweiten Spiel für Boston und Marco Sturm. Moritz Seider muss zum Start einen Rückschlag hinnehmen.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit seinem zweiten Saisontor in der NHL im zweiten Spiel seinem neuen Trainer Marco Sturm den zweiten Sieg beschert.

Der Vizeweltmeister von 2023 erzielte in der Verlängerung das 4:3 für die Boston Bruins bei den Winnipeg Jets. Dagegen erwischte Moritz Seider mit den Detroit Red Wings beim 0:2 gegen die New York Rangers einen Fehlstart.

John-Jason Peterka bejubelt sein Siegtor in der Overtime John-Jason Peterka bejubelt sein Siegtor in der Overtime © picture-alliance/The Canadian Press/SID/John Woods

Peterka trifft in der Overtime

In der vierten Minute der Overtime traf Peterka nach einem Zuspiel des tschechischen Starstürmers David Pastrnak. Der 24-Jährige, der im Sommer von den Utah Mammoth zu Sturms Bruins gewechselt war, hatte bereits beim 3:0 zum Saisonstart gegen die Rangers sein erstes Tor für seinen neuen Klub erzielt.

„Er ist großartig, seit Tag eins kommt er immer mit einem Lächeln“, sagte der ehemalige Bundestrainer Sturm über Peterka, „er liebt die Stadt, er liebt die Mannschaft, und er liebt es, mit David zu spielen. Es gibt einen guten Grund, warum wir ihn geholt haben, nicht weil er Deutscher ist, sondern weil er ein richtig guter Eishockeyspieler ist.“

Der Schwede Elias Lindholm hatte mit dem Ausgleich zum 3:3 98 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit die Verlängerung erzwungen.

Seider hadert mit Chancenverwertung

Leer ging dagegen Nationalmannschaftskapitän Seider aus. „Ich denke, wir haben die zweite Hälfte des ersten Drittels und das zweite Drittel bestimmt“, sagte der Verteidiger, „aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Und im letzten Drittel waren wir immer ein, zwei Pässe davon entfernt, etwas geschehen zu lassen.“

Der 25-Jährige verbuchte mit 25:16 Minuten die meiste Eiszeit aller Feldspieler, stand auch beim entscheidenden 0:2 des Finnen Eeli Tolvanen 76 Sekunden vor Schluss auf dem Eis, als Detroit den Torhüter herausgenommen hatte.