Der deutsche Starspieler bestätigt seine Topform - doch es setzt es eine herbe Klatsche.

Trotz des nächsten Doppelpacks von Eishockeystar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL ihre dritte Niederlage kassiert. Die Mannschaft um den deutschen Stürmer verlor ihr Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs deutlich mit 2:7, Draisaitl gelangen nur die Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:3 und 2:5.

Draisaitl stürmt an Tor-Spitze

Mit nun zwölf Treffern steht der 30-Jährige jedoch gemeinsam mit Kirill Kaprizov (Minnesota Wild), dem ein Tor gelang, an der Spitze der Torschützenliste.

Leon Draisaitl spielt für die Edmonton Oilers Leon Draisaitl spielt für die Edmonton Oilers © IMAGO/Larry MacDougal

Auch sein kongenialer Partner Connor McDavid sammelte fleißig weiter Zähler. Der Kanadier legte Draisaitl beide Treffer auf und hat nach elf Saisonspielen bereits unglaubliche 33 Punkte auf dem Konto und liegt in der Scorerliste damit klar in Führung – vor Draisaitl (23).

Trotz der persönlichen Erfolge war das Spiel für die Oilers bitter. Das Edmonton Journal sprach von einer „demütigenden Lektion in Sachen Kampfgeist“ und einer „demütigenden Niederlage“.

Trotz der Niederlage liegen die Oilers in der Western Conference weiterhin an der Spitze.

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Peterka glänzt – Grubauer auf der Bank

Im Osten spielen derweil die Boston Bruins und die Ottawa Senators weiter oben mit. Die Bruins von Trainer Marco Sturm holten beim 6:4 gegen die San José Sharks ihren neunten Saisonsieg, Nationalspieler John-Jason Peterka gelangen zwei Assists. Für die Senators erzielte beim 7:4 gegen die New York Rangers Tim Stützle einen Treffer, für Ottawa war es der achte Sieg.

Nico Sturm gewann mit den Minnesota Wild unterdessen mit 5:1 bei den Seattle Kraken, bei denen Torwart Philipp Grubauer nur auf der Bank saß. Nationalmannschaftskapitän Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings mit 1:4 bei den Calgary Flames.

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