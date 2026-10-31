Für Moritz Seider und JJ Peterka hätten ihre Heimspiele kaum unterschiedlicher laufen können.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und seine Detroit Red Wings haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den möglichen dritten Sieg in Folge verspielt. Im Heimspiel gegen die St. Louis Blues lag Detroit im Schlussdrittel 4:2 vorne und unterlag noch mit 4:5.

Seider punktet, Bruins drehen Spiel

Verteidiger Seider war am vermeintlich vorentscheidenden vierten Tor der Red Wings durch Emmitt Finnie durch seinen achten Assist der laufenden Saison beteiligt, doch danach schlug St. Louis dreimal eiskalt zu. Der elfmalige Stanley-Cup-Sieger Detroit, der zuletzt zehnmal in Serie die Playoffs verpasst hat, verpasste mit nun acht Niederlagen in 14 Spielen (15 Punkte) einen weiteren Schritt Richtung Tabellen-Mittelfeld der Eastern Conference.

Umgekehrt lief es für die Boston Bruins mit Cheftrainer Marco Sturm und Nationalstürmer JJ Peterka. Gegen die Chicago Blackhawks lagen die Bruins mit 2:4 im Schlussdrittel zurück und sicherten sich mit 5:4 nach Verlängerung noch den zehnten Saisonsieg im 15. Spiel.

Der starke Peterka war an der Aufholjagd mit den Assists zum 3:4 und 4:4 maßgeblich beteiligt. Mit 22 Punkten bleibt Boston die Nummer eins im Osten.