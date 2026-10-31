Der Nationaltorhüter wird Mitte des Mitteldrittels ersetzt, Seattle verliert in Calgary klar. Grubauers Trainer schimpft.

Nach dem vierten Gegentreffer ging Nationaltorhüter Philipp Grubauer in Kanada vom Eis und wurde von Joey Daccord ersetzt, ein Comeback gelang den Seattle Kraken aber auch mit dem Ersatzmann nicht mehr.

2:6 unterlag das Team in der Eishockey-Profiliga NHL bei den Calgary Flames, es war die sechste Niederlage im 14. Saisonspiel.

Grubauer raus, Trainer schimpft

Grubauer hielt zehn von 14 Schüssen, als Joel Farabee zum 4:1 für Calgary traf (31.), war Schluss für den Rosenheimer. Mackie Samoskevich verkürzte (39.) noch im Mitteldrittel, dann trafen Matt Coronato (41.) und Ryan Strome (59.) für Calgary.

„Das waren wahrscheinlich die schlechtesten 40 Minuten, die ich hier bisher erlebt habe“, sagte Seattles Headcoach Lane Lambert über die letzten beiden Drittel: „Zweikämpfe verloren, Scheibenverluste, Fehler an der Bande, Gegentore in Unterzahl – die Liste ließe sich endlos fortsetzen.“