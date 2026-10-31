Auch NHL-Star Kutscherow will weg

"Wir haben definitiv nicht die Absicht, Nikita abzugeben", sagt General Manager Julien BriseBois.

Erst Connor Hellebuyck, dann Dylan Larkin, jetzt Nikita Kutscherow: Immer mehr NHL-Stars wollen gehen, nun ist auch der Ausnahmestürmer von Tampa Bay Lightning mit einem Wechselwunsch an sein Eishockeyteam herangetreten.

Nachdem die Nachricht kursierte, reagierte der Klub. „Wir sind uns der Medienberichte über die Zukunft von Nikita Kutscherow bei den Lightning bewusst“, wurde Julien BriseBois in einer Stellungnahme zitiert. „Wir haben definitiv nicht die Absicht, Nikita abzugeben“, stellte der General Manager klar.

Nächster NHL-Star forciert Abschied

Stargoalie Hellebuyck hatte zuletzt erfolgreich seinen Abschied forciert, war von den Winnipeg Jets an die New Jersey Devils abgegeben worden. Die Detroit Red Wings suspendierten unter der Woche Stürmer Larkin, der frühere Kapitän will die Franchise des deutschen Nationalspielers Moritz Seider unbedingt verlassen.

Jetzt folgte also Kutscherow. Der Russe gewann 2020 und 2021 mit Tampa den Stanley Cup, wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal als wertvollster Spieler der Saison (MVP) mit der Hart Memorial Trophy ausgezeichnet.

Kutscherow (33), dreimal bester Scorer der Hauptrunde, spielt seit 2013 für die Lightning und ist nur noch bis zum Ende der Saison an die Franchise gebunden. Ein Achtjahresvertrag bringt ihm insgesamt 76 Millionen Dollar ein.