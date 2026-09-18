Owtschkin spricht über Wahlkampfvideo

Der Auftritt von Alexander Owetschkin in einem russischen Wahlkampfvideo sorgt für Empörung. Der Eishockey-Star sieht kein Problem darin, für Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu werben.

Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin hat seinen Auftritt in einem russischen Wahlkampfvideo für die Partei „Einiges Russland“ von Präsident Wladimir Putin verteidigt. Der Kapitän der Washington Capitals erklärte an seinem 41. Geburtstag zum Auftakt des NHL-Trainingslagers, er habe keine Bedenken gehabt, in dem Video mitzuwirken.

„Sie haben mich darum gebeten. Ich habe Ja gesagt. So einfach ist das“, sagte Owetschkin: „Ich bin Russe. Ich unterstütze mein Land.“ Der Auftritt des NHL-Rekordtorschützen hatte Kritik ausgelöst. Der US-Abgeordnete Joe Wilson forderte die NHL auf, Owetschkins Beteiligung an dem Video zu überprüfen.

Chris Patrick kann Unmut der Fans verstehen

Chris Patrick, General Manager der Capitals, sprach von einer „schwierigen Situation, und ich verstehe, warum die Leute verärgert sind.“ Viel mehr wolle er nicht sagen in seiner Rolle als „General Manager eines Eishockeyteams, und nicht als jemand, der sich gut mit geopolitischen Fragen auskennt“.

Owetschkin betonte zugleich seinen Wunsch nach Frieden. „Ich bin für Frieden und Liebe und ich hoffe, dass alles in Ordnung sein wird. Meine Heimat ist Russland und DC ist meine zweite Heimat“, sagte er. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 hatte Owetschkin mit den Worten „Bitte, keinen Krieg mehr“ Stellung bezogen.

Sportlich geht der Russe in seine 22. NHL-Saison, sämtliche Spielzeiten absolvierte er für Washington. Owetschkin steht bei 929 Karrieretoren und hatte im April 2025 Wayne Gretzky als erfolgreichsten Torschützen der NHL-Geschichte abgelöst.

Nach dem Verpassen der Playoffs in der vergangenen Saison hatte er über einen Rücktritt nachgedacht. Die personellen Verstärkungen der Capitals überzeugten ihn jedoch von einer Fortsetzung seiner Karriere. 2018 hatte Owetschkin Washington zum Stanley-Cup-Triumph geführt.