Misslungener Saisonstart für Leon Draisaitl in der NHL, Kollege J.J. Peterka glänzt derweil bei seinem ersten Einsatz für Boston.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat bei der Jagd nach dem lang ersehnten Stanley Cup gleich zum Auftakt einen Dämpfer kassiert. Unter dem neuen Trainer Mike Babcock unterlag der 30-Jährige mit den Edmonton Oilers den Vancouver Canucks zum NHL-Saisonstart mit 5:6 nach Verlängerung.

Draisaitl steuerte in der letzten Minute der regulären Spielzeit einen Assist zum zwischenzeitlichen 5:5 durch Wassili Podkolsin bei, mit dem sich Edmonton in die Overtime rettete. Doch Paul Cotter bescherte Vancouver in der Verlängerung nach knapp zwei Minuten den Sieg.

Draisaitl verfolgt in seinem 13. NHL-Jahr erneut den Traum vom Stanley Cup. Zweimal schaffte es der gebürtige Kölner ins Finale, der entscheidende Schritt gelang ihm dort bislang aber noch nicht. Dieser soll nun unter Babock erfolgen, der im Juni auf den nach drei Spielzeiten entlassenen Cheftrainer Kris Knoblauch folgte.

Peterka trifft bei Bruins-Debüt

Einen Einstand nach Maß feierte derweil John-Jason Peterka. Der 24-Jährige erzielte in seinem ersten Hauptrundenspiel für die Boston Bruins beim 3:0 gegen die New York Rangers gleich seinen ersten Treffer.

Innerhalb der letzten vier Minuten sicherten Fraser Minten, Peterka und Mark Kastelic dem Team von Trainer Marco Sturm den Auftaktsieg. Für Peterka ist Boston nach den Buffalo Sabres und Utah Mammoth bereits der dritte Klub im fünften NHL-Jahr.

Im Eröffnungsspiel hatte Titelverteidiger Carolina Hurricanes zuvor ein 0:1 nach Verlängerung gegen die Florida Panthers hinnehmen müssen.