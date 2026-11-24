Die San Francisco 49ers sind das beste Team der NFL. Kann endlich ein Fluch gebrochen werden?

Brock Purdy, Fred Warner und George Kittle setzten sich die Sombreros auf, trugen die bunten Footbälle durch die Gegend und scherzten wie kleine Kinder. Kurz zuvor hatte das Trio mit den San Francisco 49ers in der NFL alle Kontrahenten mal wieder das Fürchten gelehrt.

Beim Mexiko-Spiel servierten die 49ers die Minnesota Vikings mit 35:10 ab und feierten damit im zehnten Spiel den neunten Sieg. Gemeinsam mit den Buffalo Bills ist das die beste Bilanz. In San Francisco sind deshalb die Hoffnungen groß, dass nach Jahrzehnten des Wartens endlich der Fluch gebrochen wird.

Die Franchise gewann bereits fünf Super Bowls und gehört damit zu den erfolgreichsten Mitgliedern der Liga. Zuletzt gab es aber 1994 die Meisterschaft zu bejubeln. In den Jahren 2013, 2020 und 2023 gab es jeweils Pleiten im Endspiel. Seit 2017 versucht Trainer-Genie Kyle Shanahan, den Bann zu brechen.

Horrorverletzung schockt San Francisco

Doch auch er scheiterte immer wieder vor allem an Verletzungen seiner Topstars in den ungünstigsten Momenten. Und so sahen sich viele Fans bereits in Mexiko an die vergangenen Jahre erinnert, als der bisher überragend spielende Tackle Colton McKivitz eine Horrorverletzung erlitt.

Der Leistungsträger zog sich einen Bruch und eine Luxation des linken Sprunggelenks zu. Shanahan bedauerte dies sehr: „Das ist niederschmetternd. Colton hat ein unglaubliches Jahr hinter sich. Es war hart, mit anzusehen, wie er am Boden lag.“

Auch Running Back Christian McCaffrey litt. „Es ist brutal. Er ist so etwas wie das Herz und die Seele dieses Teams. Ein Typ, der jeden Tag mit der richtigen Einstellung erscheint. Er ist der Maßstab, wir werden ihn schmerzlich vermissen. Wir alle lieben ihn. Wir beten für ihn. So etwas gehört zu den schlimmsten Seiten dieses Sports. Von jetzt an werden wir für ihn spielen“, sagte der 30-Jährige.

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Brock Purdy gehört zu den besten Spielmachern der Liga Brock Purdy gehört zu den besten Spielmachern der Liga © IMAGO/Newscom World

Ohne McKivitz klafft nun eine Lücke, die erneut zum Stolperstein werden könnte. Dennoch sieht bisher alles so aus, als wäre dieses Jahr endlich die Zeit gekommen. Die 49ers haben bisher in zehn Saisonspielen keine Schwäche offenbart und sich als Alleskönner bewiesen.

Im Schnitt orchestriert Quarterback Brock Purdy die Offensive zu 394 Yards pro Spiel. Nur Kansas City dort ist besser. Die 316 erzielten Punkte bedeuten hinter den Dallas Cowboys ebenfalls Rang zwei. Besonders ist dabei: Sowohl beim Lauf als auch beim Pass finden sich die 49ers in den Top sieben der Liga wieder. Das ist ein Novum. Viele Konkurrenten sind deutlich besser auszurechnen.

Samuel und McCaffrey sind die Allzweckwaffen

Doch Purdy hat so viele Waffen, die er einsetzen kann. Als Wide Receiver hat er die erfahrenen Topstars Keenan Allen und Mike Evans zur Verfügung. Tight End George Kittle ist zurück in Bestform. Mit Christian McCaffrey und Deebo Samuel hat San Francisco zudem zwei Allzweckwaffen, die es so in keinem anderen Team gibt. Sie können sowohl den Ball laufen als auch als Passempfänger eingesetzt werden.

Purdy muss deshalb meist nicht in höchster Not handeln. „Natürlich sollte man versuchen, das Spiel so gut wie möglich zu lesen, aber wenn man Spieler hat, die den Ball so gut nach vorne bringen können, muss man ihnen die Freiheit geben, loszulaufen und Spielzüge zu machen. Ich habe einfach das Gefühl, dass unsere Jungs das tun.“

Deebo Samuel kehrte zu den 49ers zurück und fand zur Topform Deebo Samuel kehrte zu den 49ers zurück und fand zur Topform © IMAGO/Newscom World

Vor allem die Rückholaktion von Samuel erweist sich bisher als Glücksgriff, der im Titelrennen entscheidend werden könnte. Bereits von 2019 bis 2024 spielte er in Kalifornien. Dann ging er zu den Washington Commanders und kehrte nach nur einem Jahr zu den 49ers zurück. Er fand auch seine Topform direkt wieder und erzielte schon fünf Touchdowns. Bester Scorer des Teams ist jedoch McCaffrey mit insgesamt 14 Touchdowns.

Und auch in der Defense läuft es rund. 309 Yards werden pro Spiel zugelassen. Das bedeutet in der NFL Platz sechs. Gegen das Laufspiel der Gegner ist kein Team so gut wie San Francisco. In zehn Saisonspielen ließ die Einheit um die Superstars Fred Warner und Nick Bosa nur 812 Yards zu.

Große Krönung für Shanahan?

Und so wurde auch das Topspiel gegen die Vikings, die zuvor nur zwei Niederlagen kassiert hatten und ebenfalls eine elitäre Defense ihr Eigen nennen, zu einer mexikanischen Einbahnstraße. Kurios: Minnesota hat selbst nach der krachenden Pleite gegen die 49ers immer noch die beste Verteidigung der Liga und immer nur 16,1 Zähler pro Partie zugelassen. Doch nicht einmal die Vikings fanden eine Antwort.

„Es schien, als hätte Brock viel besser gespielt als viele andere gegen diese Mannschaft, denn nicht viele Spieler kommen gegen diese Abwehr so gut zurecht“, sagte Trainer Shanahan.

Seit 2004 arbeitet er für sechs verschiedene Teams in der NFL. Auch für ihn reichte es nie zum großen Titel. Nun scheint die Zeit aber reifer denn je. Oder schlägt der Fluch doch wieder zu und seine Stars fallen im falschen Moment aus?