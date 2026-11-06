NFL-Star enthüllt mysteriöse Krankheit
Treveyon Henderson fehlt den New England Patriots wegen gesundheitlicher Probleme. Nun spricht der Running Back über einen medizinischen Notfall, wegen dem er sogar ins Krankenhaus musste.
NFL-Star TreVeyon Henderson hat nach einem medizinischen Notfall mehrere Tage im Krankenhaus verbracht. Der Running Back der New England Patriots berichtete am Freitag in einer Mitteilung in den sozialen Medien von ungeklärten neurologischen Symptomen.
Deren Ursache sei trotz umfangreicher Untersuchungen weiterhin unbekannt, teilte der NFL-Profi mit. Sein Fehlen ohne nähere Gründe hatte zuletzt bereits für Rätsel gesorgt.
NFL-Star spricht über Krankenhaus und neurologische Probleme
„Vor Kurzem hatte ich einen unerwarteten und ungewöhnlichen medizinischen Notfall mit einer Reihe ungeklärter neurologischer Symptome, wegen derer ich mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste“, schrieb Henderson.
Während seines Aufenthalts wurde er eingehend untersucht. Die Ergebnisse seien „positiv und beruhigend“, eine Erklärung für seine Beschwerden habe sich daraus aber nicht ergeben.
NFL-Rätsel: Das ist mit TreVeyon Henderson los
Die Symptome beeinträchtigen nach Angaben des Football-Profis seine Kraft, Koordination und einige körperliche Funktionen. Er werde weiter eng mit Spezialisten und Physiotherapeuten zusammenarbeiten, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren.
„Ich bin entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um wieder vollständig gesund zu werden“, erklärte Henderson. Seine Gesundheit und sein langfristiges Wohlbefinden hätten für ihn oberste Priorität.
Henderson bittet um Privatsphäre
Der Running Back hatte das Spiel der Patriots gegen die Miami Dolphins in Woche 8 wegen einer Erkrankung verpasst und fehlt weiterhin im Training.
Auf dem Verletzungsbericht war er vor dem Duell erstmals am Donnerstag mit einer Erkrankung aufgeführt worden. Einen Zeitplan für seine Rückkehr nannte Henderson nicht.
In seiner Mitteilung dankte Henderson seiner Frau für ihre Unterstützung und sprach auch über die Bedeutung seines Glaubens. Zudem bedankten sich er und seine Frau unter anderem bei Angehörigen, den Patriots, seinem medizinischen Team und seinen Mitspielern.
„Wir bitten respektvoll weiterhin um Gebete und Privatsphäre, während wir uns auf meine Gesundheit und Genesung konzentrieren“, schrieb er.
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.