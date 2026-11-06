Treveyon Henderson fehlt den New England Patriots wegen gesundheitlicher Probleme. Nun spricht der Running Back über einen medizinischen Notfall, wegen dem er sogar ins Krankenhaus musste.

NFL-Star TreVeyon Henderson hat nach einem medizinischen Notfall mehrere Tage im Krankenhaus verbracht. Der Running Back der New England Patriots berichtete am Freitag in einer Mitteilung in den sozialen Medien von ungeklärten neurologischen Symptomen.

Deren Ursache sei trotz umfangreicher Untersuchungen weiterhin unbekannt, teilte der NFL-Profi mit. Sein Fehlen ohne nähere Gründe hatte zuletzt bereits für Rätsel gesorgt.

TreVeyon Henderson von den New England Patriots hat über seine mysteriöse Krankheit gesprochen TreVeyon Henderson von den New England Patriots hat über seine mysteriöse Krankheit gesprochen © IMAGO/Icon Sportswire

NFL-Star spricht über Krankenhaus und neurologische Probleme

„Vor Kurzem hatte ich einen unerwarteten und ungewöhnlichen medizinischen Notfall mit einer Reihe ungeklärter neurologischer Symptome, wegen derer ich mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste“, schrieb Henderson.

Während seines Aufenthalts wurde er eingehend untersucht. Die Ergebnisse seien „positiv und beruhigend“, eine Erklärung für seine Beschwerden habe sich daraus aber nicht ergeben.

NFL-Rätsel: Das ist mit TreVeyon Henderson los

Die Symptome beeinträchtigen nach Angaben des Football-Profis seine Kraft, Koordination und einige körperliche Funktionen. Er werde weiter eng mit Spezialisten und Physiotherapeuten zusammenarbeiten, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren.

„Ich bin entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um wieder vollständig gesund zu werden“, erklärte Henderson. Seine Gesundheit und sein langfristiges Wohlbefinden hätten für ihn oberste Priorität.

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🙏🏽 pic.twitter.com/l52XuixPOc — TreVeyon Henderson (@TreVeyonH4) November 6, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Henderson bittet um Privatsphäre

Der Running Back hatte das Spiel der Patriots gegen die Miami Dolphins in Woche 8 wegen einer Erkrankung verpasst und fehlt weiterhin im Training.

Auf dem Verletzungsbericht war er vor dem Duell erstmals am Donnerstag mit einer Erkrankung aufgeführt worden. Einen Zeitplan für seine Rückkehr nannte Henderson nicht.

In seiner Mitteilung dankte Henderson seiner Frau für ihre Unterstützung und sprach auch über die Bedeutung seines Glaubens. Zudem bedankten sich er und seine Frau unter anderem bei Angehörigen, den Patriots, seinem medizinischen Team und seinen Mitspielern.

„Wir bitten respektvoll weiterhin um Gebete und Privatsphäre, während wir uns auf meine Gesundheit und Genesung konzentrieren“, schrieb er.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.