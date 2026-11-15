Touchdown und Musiala-Jubel! St. Brown lässt Fans ausrasten

Ausgerechnet Amon-Ra St. Brown gelingt der erste Touchdown beim NFL Munich Game. Der Star-Receiver der Detroit Lions jubelt anschließend wie Bayern-Profi Jamal Musiala.

Besser hätte das NFL Munich Game (JETZT im LIVETICKER) für den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown nicht starten können! Dem Star-Receiver gelang im ersten Viertel der erste Touchdown des Spiels zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots – und was für einer!

Lions-Quarterback Jared Goff warf den Ball unter enormem Druck zu St. Brown, der ihn kurz vor der Mittellinie fing. Er wackelte zunächst einen Gegenspieler aus, der auf den Knien in Richtung Seitenlinie rutschte. St. Brown zündete daraufhin den Turbo und ließ sich nicht mehr stoppen, sodass ihm der TD-Lauf über 56 Yards gelang.

Amon-Ra St. Brown gelingt beim NFL Munich Game ein Touchdown Amon-Ra St. Brown gelingt beim NFL Munich Game ein Touchdown © IMAGO/kolbert-press

NFL: St. Brown jubelt wie Jamal Musiala

Die Zuschauer in der Allianz Arena rasteten komplett aus und jubelten lautstark. Vor dem Spiel machte St. Brown noch ein Geheimnis daraus, wie seine TD-Celebration aussehen wird.

Die Auflösung: Er machte den „Westside-Jubel“, den auch Bayern-Star Jamal Musiala immer nach seinen Toren macht. Mit überkreuzten Fingern wird dabei ein „W“ beziehungsweise ein „M“ geformt.

Auf der Tribüne war zudem zu sehen, wie die Eltern von St. Brown frenetisch den Touchdown ihres Sohnes feierten.