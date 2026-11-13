Noch hat der Footballstar aber nicht entschieden, wie er beim NFL-Gastspiel in München feiern will.

Noch hat Amon-Ra St. Brown nicht entschieden, wie er im Falle des Falles einen Touchdown beim NFL-Gastspiel in München feiern will. „Ich würde was mit deutschem Bezug machen. Was sich auf die Kultur bezieht oder auf Fußball“, sagte der Wide Receiver der Detroit Lions am Freitag. Der Vorschlag Schuhplattler gefiel dem Deutsch-Amerikaner schon einmal, auch wenn St. Brown nicht wusste, was der Volkstanz ist: „Ja, mach ich.“

„Es ist ein Traum für mich“, sagte St. Brown zum Duell mit den New England Patriots am Sonntag (15.30 Uhr/RTL, Sky und DAZN). „Es ist cool, das zu tun, was ich am meisten liebe, an einem Ort, den ich liebe.“ Der 27-Jährige, dessen Mutter aus Leverkusen kommt, darf in seinem sechsten NFL-Jahr erstmals in seiner zweiten Heimat auflaufen. „Als ich kleiner war, hätte ich nie gedacht, dass ich heute hier bin mit meiner Mannschaft.“ Mama Miriam werde beim Spiel sicher „überaufgeregt“ sein.

St. Brown konnte in der Pressekonferenz die Frage einfach beantworten, was wohl besonders deutsch an ihm sei. „Ich bin immer pünktlich. Das ist sehr deutsch an mir“, sagte der Passempfänger, der im besonderen Spiel auch in besonderen Schuhen auflaufen wird. Die drei Streifen darauf sind schwarz, rot und gold.

Für den Heimkehrer, der problemlos zwischen Deutsch und Englisch hin und her wechselte, hat das Spiel in München aus vielen Gründen eine große Bedeutung. Es gehe dabei auch um Wahrnehmung. „Es ist meine Pflicht, dabei zu helfen, dass der Sport wächst“, so St. Brown.