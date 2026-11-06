Quarterback-Trade offiziell: Ravens haben Jackson-Ersatz

Jacoby Brissett wechselt von den Arizona Cardinals zu den Baltimore Ravens. Der Quarterback kommt zu einem Team, das auf seiner wichtigsten Position zuletzt improvisieren musste.

Die Baltimore Ravens verstärken sich mit Quarterback Jacoby Brissett. Der 33-Jährige kommt per Trade von den Arizona Cardinals, wie beide NFL-Teams am Freitag bekannt gaben. Baltimore reagiert damit auf den Ausfall seiner beiden bisherigen Quarterbacks Lamar Jackson und Tyler Huntley.

Die Teams machten zunächst keine Angaben zur Gegenleistung. Laut ESPN-Reporter Adam Schefter erhält Arizona einen Viertrunden-Pick für 2027 und einen Siebtrunden-Pick für 2028. Neben Brissett geht demnach ein Fünftrunden-Pick für 2027 nach Baltimore.

Jacoby Brissett wechselt von den Arizona Cardinals zu den Baltimore Ravens Jacoby Brissett wechselt von den Arizona Cardinals zu den Baltimore Ravens © IMAGO/Icon Sportswire

NFL: Jacoby Brissett muss bei den Baltimore Ravens Lamar Jackson ersetzen

Brissett stand in dieser Saison in allen acht Spielen der Cardinals als Starter auf dem Feld. Nach seiner Auswechslung gegen die Dallas Cowboys verlor er seinen Platz an Gardner Minshew und wurde zur Nummer drei zurückgestuft. Rookie Carson Beck ist nun Minshews erster Ersatz.

Jackson und Huntley stehen verletzungsbedingt auf der Injured-Reserve-Liste. Bei der 10:33-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Donnerstag setzte Baltimore deshalb auf den ungedrafteten Rookie Joe Fagnano.

Brissett hat nun mehr als eine Woche Zeit, sich mit der Offensive seines neuen Teams vertraut zu machen. In Woche zehn treffen die Ravens am Montagabend auf die Los Angeles Chargers.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.