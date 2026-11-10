Großer NFL-Trade rückt Quarterback-Juwel in den Fokus

Bei den Las Vegas Raiders steht ein Wechsel auf der wichtigsten Position bevor. Fernando Mendoza soll nach einem Trade erstmals als Starting Quarterback auflaufen.

Fernando Mendoza steht vor seinem ersten Start als Quarterback der Las Vegas Raiders. Der Nummer-eins-Pick des Drafts 2026 soll am Sonntag gegen die Seattle Seahawks beginnen, nachdem Kirk Cousins am Dienstag kurz vor der Trade-Deadline zu den Minnesota Vikings abgegeben wurde.

Für den 38-Jährigen erhalten die Raiders laut übereinstimmenden Berichten von Adam Schafter und Ian Rapoport einen Drittrunden-Pick.

Fernando Mendoza steigt in der Quarterback-Hierarchie auf Fernando Mendoza steigt in der Quarterback-Hierarchie auf © IMAGO/ZUMA Press

Las Vegas startete mit drei Siegen in die NFL-Saison, kriselte jedoch im Anschluss und verlor fünf der folgenden sechs Spiele. Cousins kam in neun Partien auf 2340 Passing Yards, 20 Touchdowns und acht Interceptions. Die Raiders-Offense erzielt im Schnitt 26,4 Punkte pro Spiel und belegt damit ligaweit Platz acht. Die Kritik an Cousins und Co. wurde in den letzten Wochen aber immer deutlicher.

NFL: Kubiak kündigte genauere Analyse an

Head Coach Klint Kubiak hatte nach der Niederlage gegen die Los Angeles Rams in Woche sieben angekündigt, „alles“ zu prüfen – auch die Quarterback-Position. Der Trainer, der seine erste Saison in Las Vegas bestreitet, hielt anschließend noch zwei Spiele an Cousins fest.

Dessen Nachfolger bekommt es zum Start mit der statistisch besten Defense der NFL zu tun: Seattle lässt durchschnittlich 244,2 Yards pro Spiel zu. Danach warten in Woche elf die Denver Broncos und in Woche zwölf die Cleveland Browns, ehe die Raiders in Woche 13 spielfrei haben.

DEINE MEINUNG

Mendoza sammelte bereits NFL-Erfahrung

Sein NFL-Debüt gab Mendoza bereits bei der Niederlage gegen die New England Patriots in Woche fünf.

Dabei brachte er sechs seiner acht Pässe für 48 Yards an. In den drei Vorbereitungsspielen der Raiders warf er einen Touchdown und zwei Interceptions. Zuvor hatte Mendoza Indiana in seiner vergangenen College-Saison ungeschlagen zur nationalen Meisterschaft geführt und die Heisman Trophy gewonnen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.