NFL-Superstar Mahomes erneut im Baby-Glück
Familienzuwachs bei Patrick Mahomes: Der Quarterback der Kansas City Chiefs und seine Frau Brittany erwarten erneut ein Kind. Die Nachricht teilen sie mit ihren Fans auf Instagram.
NFL-Superstar Patrick Mahomes und seine Frau Brittany erwarten ihr viertes Kind. Das Paar machte die Schwangerschaft am Dienstag auf Instagram öffentlich. Dort teilten die beiden Familienfotos am Strand.
„Ein weiterer Segen Gottes – und dann waren wir sechs“, schrieb Brittany dazu.
Auf den Bildern sind auch die Kinder Sterling Skye (fünf), Patrick Lavon, genannt Bronze (drei), und Golden Raye (eins) zu sehen. Zur Familie gehören zudem die Hunde Silver und Steel.
Mahomes bekommt auch in der NFL Verstärkung
Auch beruflich läuft es für Mahomes. Mit den Kansas City Chiefs steht der dreimalige Super-Bowl-Champion in dieser Saison bei einer Bilanz von sechs Siegen bei nur zwei Niederlagen. Am Sonntag fertigten Mahomes und Co. die New York Jets mit einem 35:12-Sieg ab.
Was Mahomes ebenfalls freuen dürfte: Sein Team bekam kurz vor der Trade-Deadline durch Josh Downs noch Verstärkung auf der Receiver-Position. Einen entsprechenden Beitrag über die Ankunft seiner neuen Anspielstation teilte der Quarterback ebenfalls auf Instagram.
Weitere News
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.