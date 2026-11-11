Deutscher NFL-Macher: „Da haben es dann alle verstanden – bis ganz oben“

NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth spricht im SPORT1-Podcast Deep Dive über Deutschlands Football-Begeisterung, die Herausforderungen vor "German Games" - und verrät, was immer wieder für eine "Riesen-Diskussion" sorgt.

Im November 2022 feierte die NFL Deutschland-Premiere: In der Allianz Arena fand das erste reguläre Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden statt. Vor den Augen von rund 70.000 Football-Enthusiasten hatten sich die Tampa Bay Buccaneers, angeführt von Star-Quarterback Tom Brady, gegen die Seattle Seahawks durchgesetzt. Ein spezieller Moment: Gegen Ende der Partie schallte der Gesang von „Take Me Home, Country Roads“ durch das Stadion.

„Das positive amerikanische Lebensgefühl“, wie es Alexander Steinforth, NFL-Deutschland-Chef, im SPORT1-Podcast Deep Dive beschreibt, war an diesem Abend erfolgreich nach München gebracht worden. „Alle waren emotional extrem angezündet“, erinnert er sich.

Alexander Steinforth ist der Deutschland-Chef der NFL Alexander Steinforth ist der Deutschland-Chef der NFL © IMAGO / Schüler

Dies habe auch seinen US-Kollegen sehr imponiert: „Dass wirklich an die 70.000 Leute im Stadion sind, von denen fast alle auch echt tiefe Ahnung vom Spiel haben, die zur richtigen Zeit jubeln, anfeuern, mitgehen – das war so der Punkt, an dem alle, bis ganz oben zum Commissioner, verstanden haben: ‚Wahnsinn, da gibt es eine Fanbase außerhalb der USA, die real ist und, die das Spiel versteht und auf die wir bauen können.'“

NFL-Planungen in Deutschland zwei Jahre im Voraus

Das Mega-Event in Deutschland habe vor allem eines zum Ausdruck gebracht: Die Begeisterung für American Football in Deutschland ist allgegenwärtig und gibt mehr als genug Anlass, weitere solcher Spiele in Deutschland folgen zu lassen. Doch was viele Football-Enthusiasten laut Steinforth nicht wissen würden: „Ein American-Football-Spiel in einem deutschen Fußballstadion zu veranstalten, ist eine riesige Herausforderung.“

Die Planung für ein solches Event beginne bereits zwei Jahre im Voraus. „Wir müssen das Stadion verstehen, wir müssen das Umfeld verstehen“. Für das „amerikanische Lebensgefühl“ müsse zudem an ein umfassendes Branding sowie Game-Entertainment wie Cheerleader und Musik gedacht werden. „Wirklich jede freie Fläche wird genutzt, um das Stadion in ein NFL-Stadion zu verwandeln, den Sport, die Liga, die Teams sichtbar zu machen.“

DEINE MEINUNG

Hinzu kämen strengere Sicherheitsauflagen sowie eine größere Anzahl an Team- und Staffmitgliedern und mehr Equipment, als es an den Spielorten eigentlich üblich wäre. „Deswegen mussten wir in allen Fällen mit den Partnern vor Ort die Stadien zum Teil umbauen, anpassen, ausbauen und technisch upgraden“, erklärte er den Unterschied zu Bundesliga-Spielen.

In welchen Größenordnungen dabei gedacht werden müsse? Nichts ist unmöglich, wie ein Beispiel des NFL-Deutschland-Chefs zeigt: Für ihr letztes Spiel in Deutschland seien die New England Patriots „mit zwei Boeings rübergeflogen, um Team, Sponsoren, aber vor allem auch das ganze Equipment mitzunehmen“.

2:33 SPORT1 "Wollen München übernehmen": NFL bereitet sich vor

„Unsere Verpflichtung ist, dass wir denen das Gefühl geben, dass alles für sie von den Abläufen bestenfalls genauso ist, wie sie es von zuhause kennen“, fasst er weiter zusammen.

Für die richtige Pflege des Rasens – ein vieldiskutiertes Thema in der Liga – würden deshalb auch zusätzliche Greenkeeper aus den USA einreisen: „Wenn du weißt, das funktioniert nicht und die Owner, Teams und Coaches beschweren sich darüber, dann wirst du demnächst keine Spiele mehr international ausrichten können. Das heißt: Unheimlich viel Fokus auch darauf.“

Nicht „blind kopieren, was in den USA gemacht wird“

Doch der Fokus der Verantwortlichen rund um Steinforth liege nicht nur auf der Spielwoche und dem Spieltag selbst. Es sei vor allem entscheidend, was „darüber hinaus“ umgesetzt werden könne, „um den Sport wachsen zu lassen“.

Das Interesse am Sport sei „überall in Deutschland“ präsent, „aber noch nicht überall ist die Infrastruktur vorhanden“. American Football brauche eine „Heimat“ in Deutschland: Vereine und Verbände, in denen Interessierte den Sport weiter ausüben können sowie einen „Platz, der auch verfügbar ist“. Eine wichtige Erkenntnis dabei: „Es funktioniert für uns nicht, eins zu eins blind zu kopieren, was in den USA gemacht wird“.

„Wir stehen immer noch am Anfang“, ordnet Steinforth ein. Allerdings: „Was Reichweite, Sichtbarkeit und Relevanz“ anbelange, habe sich in den letzten Jahren eine positive Entwicklung gezeigt. Für ihn gäbe es trotzdem „noch extrem viel Potenzial, mehr Leuten diesen Super-Sport nahezubringen“ – sei es durch die TV-Übertragung oder Berührungspunkte mit dem Sport in der Freizeit.

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Auch wenn der Weg von Deutschland in die NFL noch „ein unfassbar langer“ ist, freut sich Steinforth mit Blick in die Zukunft auf einen ganz besonderen „Full Circle Moment“: „Wenn wir die ersten Spieler (aus Deutschland; Anm. d. Red.), die dann wirklich diesen ganzen Weg über Academy und so weiter durchlaufen sind, auf der Bühne beim Draft sehen.“

Mit dem nächsten „German NFL Game“ in München, einem weiteren Versuch, „das amerikanische Lebensgefühl“ nach Deutschland zu bringen, werde der nächste Schritt realisiert, „damit dies ein greifbarerer Traum werden kann für Kinder aus Deutschland“.

Am kommenden Sonntag treffen die Detroit Lions in der Allianz Arena auf die New England Patriots.