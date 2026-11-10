NFL: Trade-Deadline heute im Ticker – welche Stars wechseln noch?

In der NFL steht die Trade-Deadline an. Bis heute 22 Uhr deutscher Zeit dürfen die Teams noch Deals machen. Welche Stars wechseln noch? Verfolgen Sie die NFL-Trade-News hier heute im Liveticker.

Die NFL blickt gespannt auf den 10. November. Bis Dienstag um 22 Uhr deutscher Zeit können die Franchises noch Spieler per Trade verpflichten oder abgeben. Schon jetzt hat die Liga eine der aktivsten Wechselphasen der vergangenen Jahre erlebt, doch weitere Deals gelten als möglich.

Während sich die Spitzenteams für den Super-Bowl-Angriff verstärken wollen, haben einige Klubs den Blick längst auf die Zukunft gerichtet. Die Frage lautet nun: All-in für den Titel oder Verkauf von Leistungsträgern, um den Neuaufbau zu beschleunigen? SPORT1 hat HIER alle Infos, News und Deals zu NFL-Trade-Deadline.

Jessie Bates III (l.) ist von den Atlanta Falcons zu den Jacksonville Jaguars gewechselt Jessie Bates III (l.) ist von den Atlanta Falcons zu den Jacksonville Jaguars gewechselt © IMAGO/ABACAPRESS

+++ Blockbuster-Deals haben Markt angeheizt +++

Für die größten Schlagzeilen sorgten in den vergangenen Tagen und Wochen bislang mehrere prominente Namen: Die Chicago Bears sicherten sich Defensive Tackle Jeffery Simmons von den Tennessee Titans und zahlten dafür einen hohen Preis mit gleich zwei Erstrundenpicks.

Auch die Indianapolis Colts haben ihr Team kräftig umgebaut. Guard Quenton Nelson wechelte zu den Seattle Seahawks, während Defensive-Star DeForest Buckner zu den San Francisco 49ers zurückkehrte. Zudem gaben die Arizona Cardinals Wide Receiver Marvin Harrison Jr. an die Houston Texans ab.

Auch Quarterback Jacoby Brissett fand mit den Baltimore Ravens kurz vor der Deadline ein neues Team. Am Dienstagabend legten die Jacksonville Jaguars doppelt nach, indem sie Safety Jessie Bates II von den Atlanta Falcons sowie Davon Godchaux für die D-Line von den New Orleans Saints verpflichteten.

DEINE MEINUNG

+++ Wer könnte noch wechseln? +++

Trotz der zahlreichen Transaktionen wird noch mit mehr Trades gerechnet. Besonders Spieler von Teams mit negativer Bilanz gelten als Kandidaten für einen Abschied. Immer wieder werden dabei Namen wie Jonathan Taylor, Khalil Mack, George Pickens, Calvin Ridley oder Tony Pollard gehandelt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.