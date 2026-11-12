Die NFL kommt zum dritten Mal nach München. Am Sonntag stehen sich in der Allianz Arena die Detroit Lions und die New England Patriots gegenüber. SPORT1 liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen zum NFL-Highlight.

Die National Football League (NFL) ist zurück in Deutschland! Am Sonntag, 15. November, treffen die Detroit Lions und die New England Patriots in der Allianz Arena in München aufeinander.

Kick-off in der bayerischen Landeshauptstadt ist um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Es ist das insgesamt sechste NFL-Punktspiel auf deutschem Boden – und das dritte Match in München. SPORT1 liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen zum NFL-Highlight.

Amon-Ra St. Brown freut sich auf sein „Heimspiel“ in München Amon-Ra St. Brown freut sich auf sein „Heimspiel“ in München © IMAGO/Icon Sportswire

Wie lief es bisher in München?

2022 gastierten die Tampa Bay Buccaneers mit dem inzwischen zurückgetretenen Superstar Tom Brady in der Allianz Arena und besiegten die Seattle Seahawks mit 21:16. Zwei Jahre später spielten die Carolina Panthers gegen die New York Giants (20:17) in München.

Haben die Teams schon in Deutschland gespielt?

Für die Lions ist es das erste Spiel in Deutschland. Für die Patriots ist es bereits der zweite Auftritt auf deutschem Boden. Ihren ersten hatten sie 2023 in Frankfurt am Main. Damals zogen sie gegen die Indianapolis Colts den Kürzeren (6:10).

Welche NFL-Spieler stehen im Fokus?

Aus deutscher Sicht ist vor allem auf Amon-Ra St. Brown zu achten. Der Deutsch-Amerikaner bekommt in seiner sechsten NFL-Saison das erträumte Heimspiel. Und der Wide Receiver der Lions ist ein Star, ein echter Hingucker. St. Brown, Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners, steht nach acht Saisoneinsätzen bei fünf Touchdowns, der 27-Jährige wurde in der aktuellen Spielzeit von Quarterback Jared Goff bereits 86-mal gesucht.

Der Einsatz von Lorenz Metz für die Patriots ist dagegen unwahrscheinlich. Der Offensive Lineman, der in Neuötting, etwa 45 Minuten entfernt von München, geboren wurde, steht aktuell im sogenannten Practice Squad. Das bedeutet, dass er mit den Spielern des Hauptkaders trainiert, aber nicht zum Spieltagskader gehört.

Wie ist die sportliche Ausgangslage?

Detroit (sechs Siege, zwei Niederlagen) geht als Favorit ins Duell mit den Patriots (5:4), die einen üblen Auftritt hinter sich haben. Im Heimspiel gegen die Green Bay Packers ging das Team aus Foxborough/Massachusetts am vergangenen Sonntag mit 27:45 unter.

Quarterback Drake Maye warf drei Interceptions und wurde dreimal gesackt, brachte nur 21 von 38 Passversuchen an den Mann. „Ich war einfach nicht gut“, sagte der 24-Jährige nach der Enttäuschung. „Uns steht ein langer Flug bevor, aber wir müssen uns wieder fangen.“

DEINE MEINUNG

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Üppig. Es gibt etwa eine Quiz-Rallye: Entlang verschiedener Stationen können Fans in der Stadt Fragen beantworten und Aufgaben lösen. Bei den Special Olympics x NFL Flag Unified Games treten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung Seite an Seite in gemischten Teams gegeneinander an.

Gleich zwölf NFL-Teams mit Marketingrechten für Deutschland bieten in Gasthäusern Anlaufpunkte für die Fans. Anhänger der Patriots können sich im Paulaner im Tal und im Augustiner Stammhaus treffen, die der Lions im Hofbräuhaus. Am Samstag findet eine Pre-Game-Party statt, die Lions veranstalten dazu ein Fanfest auf dem Odeonsplatz.

Welche Künstler treten in München auf?

Country-Sänger Drew Baldridge singt die US-Nationalhymne, die bayerische Blasmusikgruppe LaBrassBanda spielt die deutsche. In der Halbzeitpause tritt die US-Rockband Cage The Elephant auf.

Wer überträgt das NFL-Highlight?

RTL und Sky zeigen das Spiel live. Auch bei DAZN läuft das Munich Game, über den Game Pass mit Originalkommentar.

Wie geht es mit der NFL in Deutschland weiter?

2028 wird die nächste Partie in der Allianz Arena ausgetragen, vorher (2027) und nachher (2029) ist das Berliner Olympiastadion dran. Dort war im vergangenen Jahr erstmals gespielt worden. Frankfurt, 2023 Gastgeber von gleich zwei NFL-Duellen, ist vorerst nicht mehr vorgesehen.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)