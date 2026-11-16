NFL: Offensivspektakel von Purdy und Burrow

Die Quarterbacks der San Francisco 49ers und der Cincinnati Bengals glänzen bei den Siegen ihrer Mannschaften.

Mit einem Offensivspektakel haben die San Francisco 49ers in der National Football League (NFL) ihre Anwartschaft auf die Teilnahme am Super Bowl untermauert. Beim 46:40 bei den Dallas Cowboys kam die Mannschaft von Headcoach Kyle Shanahan auf 584 Yards und ist mit 8:1 Siegen weiter das beste Team in der National Football Conference (NFC). Beste Mannschaft in der American Football Conference (AFC) sind mit einer Bilanz von ebenfalls 8:1 die Buffalo Bills.

Für die Cowboys (4:6) war die Niederlage eine historische: 584 Yards hatten sie in ihrer langen Geschichte in einem Heimspiel noch nie zugelassen. San Franciscos Quarterback Brock Purdy stellte dabei mit 389 geworfenen Yards, eine persönliche Bestleistung auf. Dem 26 Jahre alte MVP-Kandidaten, der außerdem 21 Yards erlief, gelangen drei Touchdown-Pässe, allerdings wurde er auch fünfmal gesackt.

Ein ebenso überragender Auftritt gelang Cincinnatis Quarterback Joe Burrow. Beim 38:18 seiner Bengals gegen die Pittsburgh Steelers warf er 409 Yards und vier Touchdown-Pässe. Wie Purdy unterliefen Burrow beim Duell mit Altmeister Aaron Rodgers (142 Yards/2 Touchdowns) keine Interceptions. Die Bengals verbesserten sich in der AFC North auf 7:2 Siege – dieselbe Bilanz weisen in ihrer Conference auch die Jacksonville Jaguars, die Kansas City Chiefs und die Denver Broncos auf.