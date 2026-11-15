Am Sonntagnachmittag duellieren sich in München die Lions und die Patriots. SPORT1 fasst die Infos rund um das Munich Game der NFL im LIVETICKER zusammen.

Am Sonntagnachmittag ist es endlich soweit: In der Allianz Arena steigt das Munich Game der NFL. Ab 15.30 Uhr treffen dabei die Detroit Lions und die New England Patriots aufeinander.

Nicht nur sportlich, auch rund um die Partie ist dabei einiges los. SPORT1 fasst die Infos im LIVETICKER zusammen.

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Amon-Ra St. Brown im Training vor dem Munich Game Amon-Ra St. Brown im Training vor dem Munich Game © IMAGO/Eibner

So können Sie das NFL Munich Game heute live verfolgen

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+++ Gostkowski schwärmt von St. Brown +++

Stephen Gostkowski hat von Amon-Ra St. Brown geschwärmt. „Er ist der Beste. Er ist unglaublich“, sagte Gostkowski bei SPORT1 über den deutsch-amerikanischen Wide Receiver, der im Munich Game am Sonntag mit den Detroit Lions auf die New England Patriots trifft. Außerdem verriet der langjährige NFL-Profi und dreimalige Super-Bowl-Gewinner, welchen Fußballern er eine Kicker-Karriere zutraut. (Hier geht es zur Meldung)

+++ Besonderes Geschenk für Amon-Ra St. Brown +++

Der deutsche Lions-Receiver Amon-Ra St. Brown ist vor dem Munich Game ein gefragter Mann – und bekommt die Liebe der Fans zu spüren. Eine Künstlerin gestaltete für den Passempfänger sogar ein ganz besonderes Geschenk. Bei der Übergabe zeigte sich St. Brown gerührt.

Krasse Fan-Liebe im Wert von 10.000 €! 😳



Die Künstlerin (the.creativeway/IG) hat ein ganz besonderes Geschenk für Amon-Ra St. Brown vorbereitet und bei der Übergabe kommen bei ihm echte Emotionen hoch. Der Deutsch-Amerikaner ist zum ersten Mal mit den Detroit Lions für ein… pic.twitter.com/QGjXMKkqzD — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) November 14, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

+++ Zweites NFL-Spiel für Deutschland? +++

Dürfen sich die deutschen Fans schon bald über ein zweites NFL-Spiel pro Jahr freuen? Commissioner Roger Goodell macht auf der NFL-Gala in München Hoffnung.

0:59 SPORT1 NFL-Commissioner: "Wir ziehen ein zweites Spiel in Betracht"

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zum LIVETICKER rund um das Munich Game der NFL in der Allianz Arena. Am Sonntag wird es ab 15.30 Uhr zwischen den Lions und den Patriots ernst. Doch auch rund um die Partie ist viel los.