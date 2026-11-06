Der Quarterback und sein Team beweisen erneut ihren Ruf als Außenseiter auf den Super Bowl.

Quarterback Trevor Lawrence hat die Jacksonville Jaguars in der NFL zum nächsten Sieg geführt. Das Team aus Florida setzte sich bei den Baltimore Ravens souverän mit 33:10 durch und verbesserte seine Saisonbilanz auf sechs Siege bei zwei Niederlagen.

Für die Ravens (4:5), die auf ihre beiden verletzten Quarterbacks Lamar Jackson und Tyler Huntley verzichten mussten, war es bereits die vierte Niederlage in Folge.

Jacksonville hat dagegen 14 seiner vergangenen 16 Hauptrundenspiele gewonnen und seine Außenseiterchancen im Rennen um die NFL-Meisterschaft untermauert.

„Wir sind zusammengewachsen, ich denke, wir haben eine großartige Gruppe, in der alle an einem Strang ziehen. Wir denken alle ähnlich. Ein Haufen harter Arbeiter“, sagte Lawrence, der für 242 Yards und einen Touchdown auf Parker Washington warf: „Alle harmonieren miteinander. Man sieht, wie es zum Leben erwacht.“