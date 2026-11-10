Die Vikings schlagen kurz vor der Trade-Deadline zu. Bei den Las Vegas Raiders dürfte dadurch ein Rookie in den Fokus rücken.

Quarterback-Altstar Kirk Cousins (38) kehrt in der NFL zu seinem Ex-Team Minnesota Vikings zurück. Der Deal, der den Las Vegas Riders einen Drittrundenpick im nächsten Draft einbringt, wurde am Dienstagabend kurz vor Ende der Trade-Deadline um 22 Uhr (MEZ) offiziell.

Der viermalige Pro Bowler Cousins stand bereits von 2018 bis 2023 bei den Vikings unter Vertrag.

Bei den Raiders rückt Mendoza in den Fokus

Minnesota, das sich mit 6:2-Siegen Hoffnungen auf die Playoffs machen kann, reagierte damit auf den Ausfall von Quarterback Kyler Murray sowie die schwache Leistung zuletzt von dessen Ersatz Carson Wentz. Der 33-Jährige hatte am Montagabend (Ortszeit) beim 6:23 gegen die Buffalo Bills nur acht von 25 Pässen für 81 Yards angebracht sowie zwei Interceptions und keinen Touchdown geworfen.

Bei Las Vegas dürfte durch den Trade Rookie Fernando Mendoza, der Nummer-eins-Pick des diesjährigen Drafts, in den Fokus rücken und die Raiders am Sonntagabend gegen die Seattle Seahawks als Starter auf das Feld führen. Die Franchise aus der Glücksspielmetropole steht nach neun Spielen bei einer Bilanz von 4:5.