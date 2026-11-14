Hoffnung bei Lamar Jackson: Kommt er diese Saison noch zurück?

Lamar Jackson kämpft nach seiner Daumenverletzung um eine Rückkehr. Bei den Baltimore Ravens gibt es nun mehr Klarheit über den Zeitpunkt seiner Operation - ein Comeback in der regulären Saison bleibt möglich.

Lamar Jackson darf auf ein Comeback in dieser NFL-Saison hoffen. Der Quarterback der Baltimore Ravens wurde nach Informationen von ESPN-Reporter Adam Schefter bereits in der vergangenen Woche am rechten Daumen operiert. Die Verletzung hatte sich Jackson im Spiel bei den Buffalo Bills zugezogen.

NFL: Kehrt Lamar Jackson in dieser Saison noch zurück?

Der Daumen des Spielmachers ist gebrochen und ausgekugelt. Ravens-Coach Jesse Minter erklärte am 13. November, dass die Heilung bei einer solchen Verletzung üblicherweise sechs bis zehn Wochen dauere. Wie lange Jackson tatsächlich ausfällt, sei jedoch schwer vorherzusagen.

Lamar Jackson könnte in dieser NFL-Saison doch noch zurückkehren Lamar Jackson könnte in dieser NFL-Saison doch noch zurückkehren © IMAGO/Icon Sportswire

„Er tut alles, um zurückzukommen, und wir werden den Zeitpunkt seiner Rückkehr von seinen Fortschritten abhängig machen“, sagte Minter in einer Mitteilung des Klubs. „Wir sind entschlossen, in der zweiten Saisonhälfte unseren besten Football zu spielen.“

Bei einer schnellen Genesung könnte Jackson in der Schlussphase der regulären Saison zurückkehren. Dauert sie zehn Wochen, wäre ein Comeback voraussichtlich erst in den Playoffs möglich.

Brissett soll Jackson ersetzen

Die Daumenverletzung traf Jackson bei seinem ersten Spielzug gegen Buffalo. Zuvor hatte er wegen einer Sprunggelenksverletzung bereits drei Partien verpasst. In fünf Spielen absolvierte er nur 14 vollständige Viertel und warf für 967 Yards, sechs Touchdowns und eine Interception. Dazu kamen 144 erlaufene Yards und ein weiterer Touchdown.

Als Ersatz holten die Ravens Quarterback Jacoby Brissett per Trade von den Arizona Cardinals. Er soll am Montagabend gegen die Los Angeles Chargers erstmals für Baltimore starten. Die Ravens stehen nach vier Niederlagen in Serie bei vier Siegen und fünf Niederlagen und kämpfen um den Einzug in die Playoffs.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.