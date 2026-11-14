Rückschlag für die Green Bay Packers: Der umstrittene Star-Running-Back Josh Jacobs musste sich einer Operation unterziehen.

Die Green Bay Packers müssen in der NFL vorerst auf Josh Jacobs verzichten. Der Running Back wurde am Freitag in Los Angeles am gebrochenen rechten Ringfinger operiert. Medienberichten zufolge soll er bis zu drei Wochen lang ausfallen.

Eine Rückkehr zum Spiel gegen die New Orleans Saints am 13. Spieltag wäre damit im Bereich des Möglichen. Es ist aber auch denkbar, dass Jacobs bereits am Vorabend von Thanksgiving gegen die Los Angeles Rams aufläuft (25. November).

Josh Jacobs wird den Packers zunächst fehlen Josh Jacobs wird den Packers zunächst fehlen © IMAGO/Newscom World

NFL: Jacobs fehlt gegen die Vikings

Die Verletzung hatte sich der umstrittene Running Back, der sich mit Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert sieht, beim Sieg gegen die New England Patriots (45:27) zugezogen.

Gegen die Minnesota Vikings fehlt er am Sonntagabend, in der darauffolgenden Woche haben die Packers spielfrei.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.