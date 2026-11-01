Schockmoment in der NFL

Schockmoment für die Detroit Lions: Linebacker Jack Campbell bleibt gegen die Minnesota Vikings nach einem Tackle regungslos liegen. Seine Teamkollegen reagieren sichtlich mitgenommen.

Bange Minuten für die Detroit Lions: Linebacker Jack Campbell ist im NFL-Duell mit den Minnesota Vikings zu Beginn des vierten Viertels auf einer Trage vom Feld gebracht worden. Der 26-Jährige blieb nach einem Tackle gegen Vikings-Tight-End T.J. Hockenson zunächst regungslos auf dem Rasen liegen.

Mediziner behandelten Campbell mehrere Minuten, beide Teams gingen währenddessen auf ein Knie. Anschließend wurde der Lions-Kapitän auf einem Spineboard fixiert und mit einem Cart in die Kabine gebracht. Eine Diagnose oder ein offizielles Update zu seinem Zustand gab es zunächst nicht.

Lions fügen Vikings erste Niederlage zu

Mehrere Lions-Profis versammelten sich um ihren Mitspieler, als Campbell abtransportiert wurde. Im TV waren Akteure aus Detroit, darunter Edge Rusher Aidan Hutchinson, sichtlich emotional.

Die Lions konnten die Partie am Ende mit 19:15 gewinnen und fügten damit den Vikings die erste Saisonniederlage zu.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.