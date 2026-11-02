Harrison Butker lässt für die Kansas City Chiefs erneut ein wichtiges Field Goal liegen. Nach der Niederlage bei den Denver Broncos übernimmt der Skandalspieler Verantwortung.

Harrison Butker hat die Kansas City Chiefs bei der 24:28-Niederlage gegen die Denver Broncos nicht mehr retten können. Der Kicker vergab im Schlussviertel ein wichtiges Field Goal aus 54 Yards und steht nach seinem nächsten Fehlversuch noch stärker unter Druck. Butker übernahm nach der Partie die Verantwortung: „Das war nicht gut genug.“ Die Witterung wollte der 31-Jährige dabei nicht als Ausrede gelten lassen.

Für Butker war es bereits der sechste verfehlte Field-Goal-Versuch in dieser Saison, zudem ließ er einen Extrapunkt liegen. In der vergangenen Spielzeit hatte er insgesamt nur fünf Field Goals vergeben. Erst wenige Tage vor dem Duell in Denver hatten die Chiefs Routinier Justin Tucker für ihr Practice Squad verpflichtet. Butker sagte zu der neuen Konkurrenz: „Ich versuche, daran nicht zu denken. Ich konzentriere mich auf jeden Kick, einen nach dem anderen.“

NFL: Butker gilt als Skandalspieler

Der Kicker des NFL-Teams hat mit einer sexistischen und homophoben Rede an einem katholischen College im Mai 2024 für Empörung gesorgt und sich eigentlich ins Abseits geschossen. Am Benedictine College sprach der Sportler auf der Abschlussfeier und sorgte mit seinen Ansichten bei Beobachtern – gelinde gesagt – für Verwunderung.

Selbst sein Superstar-Teamkollege Travis Kelce sah sich gezwungen, auf die verbalen Verfehlungen deutlich zu reagieren.

„Wenn es um seine Ansichten geht und um das, was er bei der Abschlussrede des Saint Benedict‘s College gesagt hat, dann sind das seine Ansichten. Ich kann sagen, dass ich mit dem Großteil davon nicht übereinstimme, außer dass er seine Familie und seine Kinder liebt“, erklärte der 34-Jährige.

DEINE MEINUNG

Besonders pikant: Auch Butkers kürzlich verpflichteter Konkurrent Justin Tucker ist Skandalspieler. Die Ravens hatten sich nach 13 gemeinsamen Spielzeiten von Tucker getrennt. Zuvor hatten 16 Massage-Therapeutinnen aus acht Einrichtungen im Raum Baltimore dem Kicker sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen, wie der Baltimore Banner berichtet hatte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.