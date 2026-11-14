Amon-Ra St. Browns Karriere in der NFL startete mit einer Enttäuschung. Seitdem hat es der Deutsch-Amerikaner allen Zweiflern gezeigt. In München wartet nun das große Highlight auf den Superstar der Lions.

Ob Kopfstand, Tanzeinlagen oder Imitationen viraler Videos aus den sozialen Medien. Wenn Amon-Ra St. Brown in der Endzone einen Touchdown fängt, hat er immer etwas Besonderes geplant und schreckt vor nichts zurück. Selbst US-Präsident Donald Trump imitierte der Wide Receiver bereits mit einem Jubel-Tanz.

Deutsche NFL-Fans dürften am Sonntag (15.30 Uhr) also genauer hinschauen, falls es der 27-Jährige beim Munich Game gegen die New England Patriots in die Endzone schafft. Am Freitag hatte er sich noch nicht für einen bestimmten Jubel entschieden und zeigte sich auf der Lions-PK offen für Vorschläge der anwesenden Reporter. Ein Salto à la Miroslav Klose? „Ja, kann ich auch machen. Das wäre geil“, meinte St. Brown, der betonte, sich bei seinem Jubel an der deutschen Kultur orientieren zu wollen.

Mit seinem Kopfstand-Jubel gegen die Packers landete St. Brown einen viralen Hit Mit seinem Kopfstand-Jubel gegen die Packers landete St. Brown einen viralen Hit © IMAGO/UPI Photo

Als eine Schuhplattler-Einlage gemäß der bayerischen Kultur und des Austragungsortes in den Raum geworfen wurde, erwiderte Brown nur: „Was ist das?“ Direkt im Anschluss versprach er aber, danach zu googeln. „Ich war jetzt ein paar Wochen nicht mehr in der Endzone. Ich habe das Gefühl, jetzt in Deutschland wäre es natürlich ein großartiger Zeitpunkt dafür“, betonte der Lions-Superstar.

Aus St. Browns Enttäuschung wurde Motivation

Dass St. Brown in seiner NFL-Karriere überhaupt so viele Touchdowns – inzwischen sind es 50 Stück – bejubeln würde, hatten viele Teams ihm beim Draft 2021 nicht zugetraut. Zwei Tage musste er damals warten, bis Detroits Verantwortliche sich in der vierten Runde mit dem 112. Pick für ihn entschieden. Was ihn damals besonders ärgerte: 16 Wide Receiver waren vor ihm ausgewählt worden.

Die Enttäuschung wandelte St. Brown in Motivation um. „Ich werde die 16 Wide Receiver, die im Draft vor mir ausgewählt wurden, niemals vergessen. Wann immer ich über irgendetwas nachdenke, kommt mir das wieder in den Sinn und motiviert mich, noch mehr zu leisten“, formulierte er vor einigen Jahren.

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Funktioniert hat die Extra-Motivation offensichtlich: Überragende 6.909 Yards Raumgewinn bei 608 Catches hat Brown seitdem gesammelt. Mit seinem 600. Catch hatte er vor kurzem Geschichte geschrieben. Kein Spieler in der Historie hatte diese Marke in so kurzer Zeit wie St. Brown erreicht. In diesem Jahr liegt er mit 657 Receiving Yards nach acht Spielen auf Kurs für 1.400 Yards, die er bereits zweimal in seiner Laufbahn erreichte.

Der Sonnengott mit dem Löwenherz

„Er hat das Herz eines Löwen. Er ist so ein Typ: In den Momenten, wenn du ihn brauchst, ist er für dich da. Er ist einer der beständigsten, wenn nicht der beständigste Spieler, mit denen ich je zu tun hatte. Er ist ein großartiger Teamkollege, harter Arbeiter, diszipliniert und mit einem guten Humor“, schwärmte Head Coach Dan Campbell über St. Brown.

Unter Fans hat sich mittlerweile der Spitzname „Sun God“ für ihn etabliert, in Anlehnung an seinen Vornamen, bei dem sich sein Vater vom ägyptischen Sonnengott Amun-Ra inspirieren ließ. In Detroit genießt der „Sun God“ längst Kultstatus, auch weil sich mit der Ankunft des deutschsprachigen Receivers vieles in der Autostadt gewandelt hat.

Mit St. Brown entkam Detroit aus dem Niemandsland der NFL

Die Lions sind in den vergangenen Jahren aus der Bedeutungslosigkeit der NFL emporgeklettert und haben um Quarterback Jared Goff, Running Back Jahmyr Gibbs sowie St. Brown eine der gefährlichsten Offensiven der Liga aufgebaut. Mit sechs Siegen bei zwei Niederlagen in dieser Saison peilen die Lions den großen Wurf an. Seit Beginn der Super-Bowl-Ära 1966 sind die Lions die einzige Franchise, die es noch nie ins Endspiel geschafft hat.

Eine wichtige Standortbestimmung für die Lions findet am Sonntag in der Allianz Arena statt. Mit den Patriots fordert sie immerhin ein Super-Bowl-Teilnehmer der letzten Saison heraus, der allerdings mit Sorgen im Gepäck angereist ist. Für beide Mannschaften geht es um mehr als nur um eine Präsentation auf internationaler Bühne. Und St. Brown steht in seiner „zweiten Heimat“ im Mittelpunkt.

1:30 SPORT1 Besonderer Empfang für die Patriots in München

„Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel zu spielen. Es ist geil. Das ist ein Traum von mir gewesen“, schwärmte er im Vorfeld. Die meiste Aufregung in seiner Familie attestierte er allerdings seiner Mutter Miriam, die als gebürtige Leverkusenerin für seine deutschen Wurzeln ursächlich ist. „Ich würde sagen, sie ist noch aufgeregter als ich, dass wir jetzt hier in Deutschland sind. Sie wird überaufgeregt sein“, sagte der Receiver lachend.