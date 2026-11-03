Die Chicago Bears setzen beim Super-Bowl-Champion aus Seattle ein Ausrufezeichen, vor allem ein Spieler ragt heraus.

Die Chicago Bears haben das Monday Night Game des achten NFL-Spieltags bei den Seattle Seahawks mit 34:17 gewonnen und ihre Bilanz auf 6:2 verbessert. Für Chicago war es der dritte Sieg in Serie, während der amtierende Super-Bowl-Champion bei 4:4 steht und nur zwei seiner vergangenen sechs Partien gewann. Bears-Quarterback Caleb Williams kontrollierte die Begegnung im Lumen Field, Running Back D’Andre Swift erzielte drei Touchdowns.

Die Bears setzten gleich zu Beginn ein Zeichen: Williams führte sein Team über 17 Plays und 80 Yards zum ersten Touchdown. Den Abschluss des mehr als achtminütigen Drives bildete ein 1-Yard-Pass auf Luther Burden III. Williams brachte insgesamt 24 seiner 34 Pässe für 247 Yards und einen Touchdown an, blieb ohne Turnover und wurde nur einmal gesackt.

Swift mit drei Touchdowns für die Bears

Seattle kam kurz vor der Pause zurück, als Spielmacher Sam Darnold Jaxon Smith-Njigba für einen 43-Yard-Touchdown fand. Nach dem Seitenwechsel antwortete Chicago jedoch mit einem 69-Yard-Drive, den Swift mit einem 1-Yard-Lauf zum 20:9 abschloss. Neuzugang Jeffery Simmons setzte bei seinem Bears-Debüt mit einem Sack ein Ausrufezeichen, zudem blockte Austin Booker früh im vierten Viertel ein Field Goal der Seahawks.

Nach einem Fumble von Tight End Colston Loveland verkürzte Seattle durch einen Touchdown-Pass auf Cooper Kupp samt Two-Point-Conversion auf 17:20. Die Bears reagierten aber umgehend: Ein wichtiger dritter Versuch wurde mit einem Raumgewinn über 39 Yards erfolgreich absolviert, Swift lief anschließend zu seinem zweiten Touchdown.

Bears-Tackle James Lynch fing in der Folge zudem einen abgefälschten Darnold-Pass ab und bereitete Swifts dritten Touchdown vor. Chicago empfängt nun die Tampa Bay Buccaneers, Seattle trifft im eigenen Stadion auf die Arizona Cardinals.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.