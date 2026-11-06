Antonio Brown entgeht nach einem Schusswaffenvorfall einer Haftstrafe. Der frühere Star der Pittsburgh Steelers muss sich aber an gerichtliche Auflagen halten.

Antonio Brown ist nach einem Schusswaffenvorfall in Miami zu einer dreijährigen Bewährung verurteilt worden. Der ehemalige NFL-Star bekannte sich am Freitag vor einem Gericht in Florida der schweren Bedrohung mit einer Schusswaffe schuldig. Der Fall geht auf eine Auseinandersetzung am Rande einer Promi-Boxveranstaltung im Jahr 2025 zurück.

Antonio Brown drohten 30 Jahre Gefängnis

Mit der Einigung auf den geringeren Anklagepunkt entgeht Brown einer Gefängnisstrafe. Ursprünglich war der 38-Jährige wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Bei einer Verurteilung dafür hätten ihm bis zu 30 Jahre Haft gedroht.

Antonio Brown muss nicht ins Gefängnis Antonio Brown muss nicht ins Gefängnis © IMAGO/ZUMA Press Wire

Richterin Marisa Tinkler Mendez verpflichtete Brown unter anderem zu wöchentlichen Beratungsgesprächen. Zudem darf er keine Schusswaffe besitzen. Die Einigung sieht keinen Schuldspruch im strafrechtlichen Sinne vor. Hält Brown alle Auflagen ein, kann er etwa zur Hälfte der Bewährungszeit eine vorzeitige Beendigung beantragen.

Brown berief sich auf Selbstverteidigung

Nach Angaben der Polizei hatte Brown einem Sicherheitsmitarbeiter eine Pistole abgenommen und zwei Schüsse auf einen Mann abgegeben, mit dem er zuvor eine Schlägerei gehabt hatte. Der frühere Wide Receiver erklärte, er habe sich gegen einen Angriff verteidigt, während andere versucht hätten, seinen Schmuck zu stehlen.

Floridas Gesetz erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen tödliche Gewalt zur Selbstverteidigung, ohne dass zuvor ein Rückzug erfolgen muss.

DEINE MEINUNG

Nach einem Haftbefehl im Juni 2025 war Brown im November desselben Jahres aus Dubai ausgeliefert worden. Gegen ihn waren in der Vergangenheit weitere Vorwürfe erhoben worden, darunter wegen Gewalt gegen einen Umzugswagenfahrer, häuslicher Gewalt und ausbleibender Unterhaltszahlungen.

Tiefer Fall von Brown nach Zeit als NFL-Superstar

Brown spielte zwölf Jahre in der NFL, den Großteil davon für die Pittsburgh Steelers, und war einst einer der größten Stars der Liga. Mit den Tampa Bay Buccaneers gewann er 2021 an der Seite von Quarterback Tom Brady den Super Bowl.

In der folgenden Saison zog er während eines Spiels Trikot, Schulterpolster und Handschuhe aus und rannte vom Feld. Die Buccaneers entließen ihn danach.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.