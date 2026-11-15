Amon-Ra St. Brown erlebt bei seinem ersten Spiel in seiner zweiten Heimat Deutschland traumhafte Momente. Der Lions-Profi wirkt gänzlich beseelt. Sein Teamkollege ist begeistert.

Als Hogan Hatten, seines Zeichens Long Snapper bei den Detroit Lions, nach dem bravourösen Munich Game gegen die New England Patriots im SPORT1-Interview zu den Stärken seines Teamkollegen Amon-Ra St. Brown befragt wurde, geriet er förmlich ins Schwärmen.

„Es klingt vielleicht etwas abgedroschen, aber es ist definitiv seine Arbeitsmoral“, konstatierte der NFL-Profi und vermochte jene Arbeitsmoral sofort an einem Beispiel zu verdeutlichen.

Amon-Ra St. Brown feierte nach dem Spiel mit den Fans Amon-Ra St. Brown feierte nach dem Spiel mit den Fans © IMAGO/kolbert-press

„Wir als Special Teamer kommen 40 Minuten früher zum Training, weil wir die gesamte Länge des Feldes nutzen wollen, bevor die anderen auf den Platz kommen – und Amon-Ra ist der Einzige, der mit uns zusammen bereits auf dem Feld steht.“

Großes Lob für Amon-Ra St. Brown

Und dabei ist der Deutsche überaus fleißig. „Er fängt vor dem Training 200 Bälle, rennt herum und fängt Punts. So etwas sieht man bei den Starspielern einfach nicht.“

Und weiter: „Wenn dein Starspieler oder die Kapitäne so etwas tun, dann folgen alle diesem Beispiel. Die anderen denken sich dann: ‚Wir müssen uns ins Zeug legen, wenn er es auch tut.'“

So könne man nicht einfach „herumsitzen“ und nichts tun, wenn einer wie St. Brown eine derartige „Führungsstärke“ und den entsprechenden „Einsatz“ an den Tag legt. „Er ist ein Vorbild und jemand, zu dem buchstäblich jeder in diesem Team aufschaut. Er spornt jeden dazu an, besser zu werden.“

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1:50 Sonstige Diese Lobeshymne über St. Brown hat es in sich

Gibbs und St. Brown dominieren

Worte voller Hochachtung für einen Mann, der sich sein erstes Spiel in seiner zweiten Heimat wohl besser hätte kaum vorstellen können. Und das nicht nur aufgrund des Ergebnisses, welches am Ende auf den Videoleinwänden in der Allianz Arena prangte.

Mit 35:10 hatten die Detroit Lions die New England Patriots auseinandergenommen. Neben Running Back Jahmyr Gibbs, der mit 252 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns Fabelzahlen ablieferte, war es vor allem auch Amon-Ra St. Brown, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte.

Gleich im ersten Viertel hatte der 27-Jährige einen Pass seines Quarterbacks Jared Goff über insgesamt 56 Yards zum Touchdown verwandelt und dabei unter anderem Patriots-Star-Cornerback Christian Gonzalez alt aussehen lassen.

Deutschland als zweite Heimat

Im dritten Viertel legte der Passempfänger dann mit einem 28-Yard-Touchdown nach einem weiteren Pass seines Quarterbacks nach. Insgesamt standen für St. Brown am Ende 98 Receiving Yards und zwei Touchdowns auf dem Scoreboard.

Statistiken wie gemalt für das erste Spiel in der Heimat seiner Mama Miriam. „Ich fühle mich großartig. Es waren drei unvergessliche Tage, drei Tage, die ich in meiner Karriere ganz sicher nie vergessen werde. Mein erstes Spiel in Deutschland, einem Ort, den ich quasi als mein zweites Zuhause bezeichne“, zeigte sich der Receiver auf der Pressekonferenz nach dem Spiel emotional.

„Es war von Beginn an bis zum Schluss einfach unglaublich, wie wir als Team gespielt haben. Die Abwehr hat super gespielt. Das war einfach eine echte Teamleistung. In Deutschland zu sein, war schon an sich ein Segen. Es war einfach großartig. Aber so mit den Jungs, meinen Teamkollegen, vor den Fans hier in Deutschland zu gewinnen – das ist wie ein wahr gewordener Traum.“

0:44 SPORT1 "Unglaublich!" St. Brown schwärmt nach Märchen-Auftritt

Musiala-Jubel nach erstem Touchdown

Ein Traum, der es vermochte, starke Bilder zu produzieren. Nach seiner Ankunft in Lederhosen überließ ihm Lions-Spielmacher Goff die Ehre, als letzter Spieler auf das Feld zu laufen.

Deutschland-Fahne schwingend stürmte St. Brown unter dem tosenden Applaus der Zuschauer auf den Rasen. „Das war schon ein sehr geiles Gefühl“, gab er später vor der Presse zu Protokoll.

Doch damit nicht genug. Bei seinem ersten Touchdown kopierte er den Jubel von Bayern-Star Jamal Musiala, den er vor dem Kickoff an der Seitenlinie getroffen hatte. Bei seiner zweiten Ankunft in der Endzone stellte er mit seinen Teamkollegen sogar einen menschlichen Tausendfüßler nach und krabbelte mit ihnen sekundenlang in einer Reihe.

„Wir hatten Samstag ein Meeting. Dabei hat uns der Coach ein altes Video aus der NFL Europe gezeigt. Darin haben die Jungs einen Touchdown gemacht und so gejubelt. Bei uns im Meeting-Room haben alle gelacht und gesagt: Das müssen wir auch machen“, erklärte er die Hintergründe.

St. Brown: „Höhepunkt meiner bisherigen Karriere“

Und auch nach der Partie lieferte St. Brown starke Bilder. Der 27-Jährige sprang in der Münchner Arena auf die Bande, schwenkte inbrünstig seine Deutschland-Fahne und ließ sich von den anwesenden Fans – darunter auch Anhänger anderer Teams – gebührend feiern.

Unter den Augen seiner Familie, vor Ort im Stadion waren unter anderem seine Eltern, erlebte er die ultimativen Glücksgefühle. „Das waren die besten drei Tage des Jahres für mich und eines der besten Spiele meiner Karriere. Es war einfach unglaublich“, zeigte sich St. Brown nach der Partie sichtlich gerührt.

„Diese Stimmung im Stadion war einfach unglaublich. Ich möchte im nächsten Jahr direkt wiederkommen.“