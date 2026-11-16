Das spektakulärste NFL-Spiel der Saison!

Die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys liefern sich ein episches Spektakel. Die Fans haben wohl das beste Spiel der Saison gesehen.

Christian McCaffrey hat die San Francisco 49ers am Sonntag zu einem spektakulären 46:40 bei den Dallas Cowboys in der NFL geführt. Der Running Back erzielte im AT&T Stadium drei Touchdowns und überragte. Die Teams lieferten in der Offense so ab, dass die Zuschauer das wohl beste Spiel der Saison sahen – inklusive mehrerer Bestmarken.

Das gefiel aber nicht allen. „Ich fand die zweite Hälfte inakzeptabel“, sagte Dallas-Coach Brian Schottenheimer. „Die Tacklings waren katastrophal. Wir müssen uns die Aufzeichnung genau ansehen, um herauszufinden, woran das lag.“

McCaffrey überragt mit mehreren Bestmarken

McCaffrey fing vier Pässe für 161 Yards – persönlicher Karrierebestwert – und zwei Touchdowns. Hinzu kamen 62 Lauf-Yards und ein weiterer Touchdown bei 13 Versuchen. Er ist der erste Spieler der Super-Bowl-Ära, der in einer Partie mindestens 150 Receiving Yards, zwei Receiving Touchdowns, 50 Rushing Yards und einen Lauf-Touchdown verbucht.

„Zu sehen, wie unsere Nummer 23 einfach frei über das Feld rennt, macht wirklich Spaß“, sagte Tight End George Kittle über seinen Teamkollegen. Er scherzte: „Grüne Grasfläche vor einem zu haben ohne Gegner ist in der NFL wirklich schwer zu finden. Wenn ich ihm dabei zusehe, dann bin ich neidisch.“

Nach McCaffreys 16-Yard-Lauf zur 38:19-Führung im Schlussviertel sah alles bereits nach der Entscheidung aus. Doch dann wurde es immer wilder. George Pickens fing einen Touchdown über fünf Yards, ehe die Two-Point Conversion misslang. Ryan Flournoy verkürzte mit einem 11-Yard-Touchdown 3:42 Minuten vor Schluss für Dallas sogar noch auf 32:38.

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Doch San Franciscos Brock Purdy fand McCaffrey, der sich von Bewacher Von Miller löste und nach 66 Yards in die Endzone lief. Zuvor hatte er bereits einen Touchdown-Pass über 74 Yards gefangen. CeeDee Lamb brachte Dallas mit einem Ein-Yard-Touchdown und Dak Prescott mit einer Two-Point Conversion noch einmal auf 40:46 heran, der anschließende Onside Kick misslang aber. Das Ende war es aber immer noch nicht.

Purdy und Prescott mit persönlicher Bestleistung

Bei San Franciscos nächstem Ballbesitz verursachte Quinnen Williams einen Fumble von Kaelon Black, der den Ball selbst sicherte. Nach einem Punt blieben Dallas neun Sekunden und 91 Yards bis zur Endzone – die Aufholjagd scheiterte.

Die 49ers sammelten 584 Yards Raumgewinn – nur zweimal ließen die Cowboys in ihrer Geschichte mehr zu. Purdy brachte 22 seiner 28 Pässe für eine persönliche Bestmarke von 389 Yards und drei Touchdowns an. Doch auch Dallas trug einen großen Teil zum Spektakel bei.

Die Cowboys erreichten 439 Yards Raumgewinn. Prescott warf bei 30 erfolgreichen Pässen aus 51 Versuchen für 343 Yards und eine Interception. Doch auch fünf Touchdowns gelangen dem Spielmacher – ebenfalls eine Premiere. Sein Receiver Pickens fing elf Pässe für 145 Yards und drei Touchdowns. Das gelang dem Star auch noch nie.

Die 49ers stehen nach dem Auswärtssieg bei acht Erfolgen und einer Niederlage, Dallas bei vier Siegen und sechs Niederlagen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.