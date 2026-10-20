Terry McLaurin verletzt sich im Monday Night Game der Washington Commanders schwer am linken Knie. Nun droht dem Wide Receiver nach ersten Befürchtungen der Ausfall für den Rest der Saison.

Den Washington Commanders droht der langfristige Ausfall von Terry McLaurin. Nach Informationen von NFL-Insider Ian Rapoport stellt sich das Team darauf ein, dass der Wide Receiver wegen seiner Knieverletzung den Rest der Saison verpasst. Eine endgültige Diagnose steht nach den für Dienstag angesetzten Untersuchungen allerdings noch aus.

McLaurin hatte sich im Monday Night Game bei der 17:23-Niederlage gegen die San Francisco 49ers am linken Knie verletzt. Der 31-Jährige wurde noch im ersten Viertel mit einer Schiene am linken Knie vom Feld getragen und kehrte nicht zurück. Head Coach Dan Quinn sagte nach der Partie: „Es könnte eine schwerwiegende Verletzung sein.“

Terry McLaurin droht das Saison-Aus Terry McLaurin droht das Saison-Aus © IMAGO/ZUMA Press Wire

McLaurins Zukunft in Washington ist ungewiss

Der Receiver hatte bereits Week 4 wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst und kommt in der laufenden Saison auf 15 Catches für 230 Yards und einen Touchdown. McLaurin besitzt noch einen Vertrag über zwei Jahre und würde 2027 34 Millionen Dollar kassieren. Garantiertes Geld ist dann allerdings nicht mehr Teil seines Vertrags. Falls Washington sich von ihm trennt, würde man also viel Geld einsparen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.