NFL reagiert auf Paris-Krawalle

Furioser Krimi! Als alles vorbei scheint, drehen sie auf

Die NFL streicht vor dem Duell der Pittsburgh Steelers mit den New Orleans Saints einen geplanten Fan-Treffpunkt in Paris. Am Spiel im Stade de France hält die Liga trotz der jüngsten Ereignisse fest.

Die NFL hat das geplante Steelers Fan House in Paris abgesagt. Der Fan-Treffpunkt sollte an den Tagen vor dem Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die New Orleans Saints stattfinden, das am Sonntag im Stade de France ausgetragen wird. Hintergrund sind die jüngsten Krawalle in der französischen Hauptstadt.

In einer Mitteilung heißt es: „Nach den jüngsten Ereignissen im Viertel Bastille und nach sorgfältiger Abwägung hielten wir es für angebracht, die geplante Steelers Fan House-Veranstaltung in Paris nicht durchzuführen.“ Damit entfällt ein zentraler Anlaufpunkt für Steelers-Fans vor dem ersten NFL-Regular-Season-Spiel in Frankreich.

Die NFL trägt am Sonntag ein Spiel in Paris aus Die NFL trägt am Sonntag ein Spiel in Paris aus © IMAGO/Icon Sportswire

NFL-Spiel soll weiterhin stattfinden

Auf die Austragung der Partie hat die Absage nach Angaben der Liga keinen Einfluss. „Die Vorbereitungen für das Spiel der Steelers gegen die Saints laufen wie geplant weiter“, teilte die NFL mit. Die Liga arbeite dabei eng mit den örtlichen Behörden und ihren Partnern in allen operativen Fragen sowie bei den Sicherheitsmaßnahmen zusammen.

Pittsburgh und New Orleans treffen in Woche sieben der NFL-Saison aufeinander. Für die Liga ist die Begegnung im Stade de France das erste Regular-Season-Spiel in Paris.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.