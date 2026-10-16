Champion in der Krise: Die Seahawks haben nach sechs Spielen so viele Niederlagen wie in der Meistersaison.

Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks rutscht nach einem rabenschwarzen Tag von Quarterback Sam Darnold weiter in die Krise. Die Seahawks unterlagen bei den Denver Broncos mit 14:17 nach Verlängerung und kassierten am sechsten Spieltag die bereits dritte Niederlage – so viele wie in der kompletten Meistersaison.

Darnold warf auf rund 1700 m Höhe in Denver zwei Interceptions, die entscheidende beim ersten Drive der Verlängerung. Danach entschieden die Broncos mit einem Field Goal das Spiel. Darnold stand schwer unter Druck, kassierte 17 Hits und fünf Sacks.

Musste viel einstecken: Sam Darnold Musste viel einstecken: Sam Darnold © GETTY/AFP/SID/Andrew Wevers

„Meinen Respekt an die Broncos-Defense, das sind echt harte Jungs“, sagte Darnold fair. Sein Headcoach Mike Macdonald nahm den Spielmacher in Schutz: „Er ist viel zu oft getroffen worden, das hat jeder gesehen.“

Dobbins und Harvey erlaufen Broncos-Sieg

In einem sehr defensiv geprägten Spiel reichten den Broncos 184 Offensiv-Yards sowie die erlaufenen Touchdowns von J.K. Dobbins und RJ Harvey zum vierten Sieg im sechsten Spiel.