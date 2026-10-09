Ohne ihren etatmäßigen Quarterback, aber mit einem starken Running Back feiert Tampa den ersten Sieg.

Die ersatzgeschwächten Tampa Bay Buccaneers haben ihre Sieglosserie beendet und erstmals in dieser Saison in der NFL gewonnen. Zur Eröffnung des fünften Spieltags schlug das Team aus Florida, das ohne Stammquarterback Baker Mayfield auskommen musste, die Dallas Cowboys mit 24:16. Ersatzmann Jalon Daniels zeigte eine vernünftige Leistung, den Unterschied machte aber ein anderer.

Irving führt Buccaneers zum Comeback

Running Back Bucky Irving glänzte für Tampa mit insgesamt 175 Yards Raumgewinn sowie zwei Touchdowns und brachte den Super-Bowl-Sieger von 2020 auf die Siegerstraße. Dabei fanden die Cowboys um Quarterback Dak Prescott zunächst etwas besser in die Partie und gingen im ersten Viertel durch einen Lauf in die Endzone Javonte Williams in Führung. Auch zur Halbzeit lag Dallas in Front (10:7), ehe die Buccs mit einem 17:0-Lauf im dritten Viertel die Partie an sich rissen. Spielmacher Daniels warf in seinem zweiten NFL-Start für 189 Yards und einen Touchdown.

Auch nach dem Erfolg steht Tampa, das aktuell noch wegen eines ausgekugelten rechten Daumens auf Stammkraft Mayfield verzichten muss, mit 1:4 Siegen weiter auf dem letzten Platz der schwach besetzten Division NFC South. Die Cowboys (NFC East) liegen mit einer Bilanz von 2:3 hinter den Philadelphia Eagles (2:2) und den New York Giants (3:1).