Allen Bailey bestritt 133 reguläre NFL-Spiele in der NFL, einige davon mit Patrick Mahomes.

Der ehemalige Football-Profi Allen Bailey ist im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Das bestätigte Alford Bailey Jr., der Bruder des früheren Spielers der Kansas City Chiefs, dem Portal TMZ Sports.

Demnach soll Bailey am Dienstag von seiner Frau aufgefunden worden sein. Baileys Familie vermutet einen natürlichen Tod.

Acht Jahre bei den Chiefs

Bailey verbrachte die ersten acht Saisons seiner NFL-Karriere bei den Chiefs. Dort spielte der Defensive End unter anderem mit Patrick Mahomes und Travis Kelce zusammen, ehe er 2019 zu den Atlanta Falcons wechselte.

Nach zwei Jahren wurde Bailey entlassen. Insgesamt lief er in 133 regulären Saisonspielen in der NFL auf.