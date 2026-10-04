Die Washington Commanders verlieren gegen die Colts auch Marcus Mariota. Weil Jayden Daniels verletzt fehlt, übernimmt Rookie Athan Kaliakmanis in London.

Die Washington Commanders sind gegen die Indianapolis Colts früh auf ihren dritten Quarterback angewiesen. Starter Marcus Mariota verletzte sich im ersten Viertel am rechten Knie und ging in die Kabine. Jayden Daniels fehlt Washington wegen einer Ellbogenverletzung.

Mariota zog sich die Blessur zu, als Colts-Defensive-Lineman Laiatu Latu bei einem Sack auf dem rechten Unterschenkel des Spielmachers landete und das Bein unglücklich abknickte.

Die Commanders stuften den 32-Jährigen als fraglich für eine Rückkehr ein. Für ihn übernahm Athan Kaliakmanis, den Washington in der siebten Runde gedraftet hatte und der am College für Minnesota sowie Rutgers spielte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.