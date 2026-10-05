Knöchelverletzung! Sorgen um NFL-Superstar

Schlechte Nachrichten für die Baltimore Ravens: Quarterback Lamar Jackson verletzt sich im Spiel gegen die Titans, eine Diagnose steht noch aus.

Der 24:18-Sieg der Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans könnte ein bitteres Nachspiel haben: Quarterback Lamar Jackson hat sich kurz vor der Halbzeit am Knöchel verletzt und die Partie nicht beendet. Eine MRT-Untersuchung soll nun zeigen, wie schwer die mögliche Bänderverletzung tatsächlich ist.

Jackson verließ das Stadion mit einem Walking Boot. Ravens-Head-Coach Jesse Minter wollte direkt nach der Partie keine genaue Diagnose stellen: „Er hatte wohl etwas am Knöchel. Wir wissen im Moment nicht genug darüber und müssen abwarten, wie es aussieht.“

Minter bestätigte zugleich, dass eine Rückkehr Jacksons in die Partie zwischenzeitlich diskutiert worden sei.

Huntley übernahm für Jackson

Bis zu seiner Auswechslung hatte der zweimalige NFL-MVP Baltimore klar auf Kurs gebracht. Jackson brachte 15 von 20 Pässen für 222 Yards und zwei Touchdowns an und erlief zudem 20 Yards.

Tyler Huntley übernahm nach der Pause, komplettierte acht seiner neun Pässe für 63 Yards und sicherte mit den Ravens den dritten Saisonsieg. Am kommenden Sonntag geht es für Baltimore bei den Atlanta Falcons weiter.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.