Kenneth Walker startet bei den Kansas City Chiefs historisch stark. Nach seinem nächsten Gala-Auftritt gegen die Raiders reiht sich der Running Back in eine exklusive Liste ein.

Kenneth Walker hat die Kansas City Chiefs mit einem weiteren herausragenden Auftritt zum 30:27 bei den Las Vegas Raiders und zum 4:0-Start geführt. Der Running Back kam in Woche 4 auf 177 Rushing Yards bei 22 Läufen, erzielte zwei Touchdowns und setzte mit einem 76-Yard-Lauf die bislang längste Rushing-Aktion der NFL-Saison.

Damit ist Walker nach Angaben der Liga erst der dritte Spieler der NFL-Geschichte, der in den ersten vier Saisonspielen seines Teams zweimal mindestens 170 Rushing Yards erzielt hat. Zuvor hatten das nur die Hall-of-Famer Jim Brown und O.J. Simpson geschafft. Brown gelang die Marke in den Spielzeiten 1958 und 1963, Simpson 1973 und 1975.

Kenneth Walker III erlebt einen Traumstart bei den Kansas City Chiefs Kenneth Walker III erlebt einen Traumstart bei den Kansas City Chiefs © IMAGO/ZUMA Press Wire

Walker ist ein wahrer Glücksfall

Walker hatte bereits beim 31:10 zum Auftakt gegen die Denver Broncos 173 Yards erlaufen. Nach vier Partien steht der 25-Jährige bei ligaweit besten 537 Rushing Yards, 6,2 Yards pro Lauf und 621 Yards Raumgewinn. Seine 87 Läufe werden nur von Baltimores Derrick Henry übertroffen, der auf 89 Versuche kommt. Für die Chiefs folgt nun in Woche 5 die Bye Week.

Walker hatte im Februar die Seattle Seahawks zum Super Bowl geführt, wurde dann Free Agent und unterschrieb bei den Chiefs. Der Running Back erwies sich seitdem als wahrer Glücksfall.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.