Hammer um Jay-Z beim Super Bowl?

Jay-Z soll die Halbzeitshow beim Super Bowl LXI in Los Angeles übernehmen. Der Musikmogul könnte seine Wahl bald selbst verkünden.

Das wäre ein Hammer! Jay-Z soll beim Super Bowl LXI in Los Angeles im kommenden Jahr selbst auf der großen Bühne stehen. Wie Dave Brooks von Puck berichtet, hat der Rapper und Musikmogul sich als Headliner für die Halbzeitshow am 14. Februar im SoFi Stadium ausgewählt. Eine offizielle Bestätigung von der NFL und Roc Nation – das Unternehmen von Jay-Z organisiert die Halbzeitshow – steht allerdings noch aus.

Auch das Portal Deadline schreibt von der Entscheidung um Jay-Z und beruft sich auf „einen Insider der Musikbranche“.

Jay-Z tritt offenbar beim kommenden Super Bowl auf Jay-Z tritt offenbar beim kommenden Super Bowl auf © IMAGO/ANP

Verkündet Jay-Z den Super-Bowl-Hammer selbst?

Als weitere Kandidaten seien Justin Bieber und Miley Cyrus im Gespräch gewesen. Jay-Z verantwortet die Produktion der Halftime Show seit 2019, die Vereinbarung mit der NFL wurde 2024 verlängert. Der Deal soll ihm dem Bericht zufolge jährlich 5 Millionen US-Dollar einbringen.

In den vergangenen beiden Jahren hatte die NFL den Act für die Halbzeitshow jeweils im September vorgestellt. Nun könnte Jay-Z die Personalie ausgerechnet bei seinen zwei anstehenden Konzerten im SoFi Stadium (23. und 24. Oktober) verkünden. Die Arena in Inglewood ist auch Schauplatz des kommenden Super Bowls.

Bereits am 18. September hatte die Daily Mail berichtet, dass Jay-Z sich für die Show in Betracht ziehe – damals dementierten Roc Nation und die NFL noch vehement.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.